  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۱ دی ۱۳۹۸، ۹:۵۱

افزایش توان هجومی با ابراهیموویچ؛

خوشحالی سرمربی تیم فوتبال میلان از بازگشت ستاره سوئدی

خوشحالی سرمربی تیم فوتبال میلان از بازگشت ستاره سوئدی

سرمربی تیم فوتبال میلان از اینکه مسئولان باشگاه زلاتان ایبراهیموویچ را به این تیم بازگردانده‌اند ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زلاتان ابراهیموویچ که جزو بازیکنان پا به سن گذاشته فوتبال دنیا محسوب می‌شود در سن ۳۸ سالگی به میلان برگشته تا به تیم سابقش کمک کند. او دو سال گذشته را در تیم لس آنجلس گالاکسی بازی کرده است.

«استفانو پیولی» که از بازگشت این ستاره سوئدی به تیمش خوشحال است در این مورد گفت: قطعاً حضور این بازیکن می‌تواند توان هجومی تیم ما را افزایش دهد. او بازیکن جنگنده‌ای است که می‌تواند به عنوان یک بازیکن مسئولیت پذیر به تیم ما کمک کند.

وی ادامه داد: ابراهیموویچ می‌تواند با حضورش به بازیکنان تیم انگیزه بدهد و کمک کند که شرایط فنی تیم ما بهتر شود. او یک فرمانده برای ما خواهد بود.

کد مطلب 4813048
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها