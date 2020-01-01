خوشحالی سرمربی تیم فوتبال میلان از بازگشت ستاره سوئدی

به گزارش خبرگزاری مهر، زلاتان ابراهیموویچ که جزو بازیکنان پا به سن گذاشته فوتبال دنیا محسوب میشود در سن ۳۸ سالگی به میلان برگشته تا به تیم سابقش کمک کند. او دو سال گذشته را در تیم لس آنجلس گالاکسی بازی کرده است.
«استفانو پیولی» که از بازگشت این ستاره سوئدی به تیمش خوشحال است در این مورد گفت: قطعاً حضور این بازیکن میتواند توان هجومی تیم ما را افزایش دهد. او بازیکن جنگندهای است که میتواند به عنوان یک بازیکن مسئولیت پذیر به تیم ما کمک کند.
وی ادامه داد: ابراهیموویچ میتواند با حضورش به بازیکنان تیم انگیزه بدهد و کمک کند که شرایط فنی تیم ما بهتر شود. او یک فرمانده برای ما خواهد بود.
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