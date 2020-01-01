کانون تب برفکی گاو شیری در کشور مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور صبح چهارشنبه با فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین دیدار و گفتگو کرد.

علی صفر ماکنعلی در این دیدار گفت: در سال ۱۳۸۹ بیش از ۱۲ هزار و ۸۳۰ کانون بیماری تب برفکی در کشور داشتیم.

وی افزود: در حال حاضر با اجرای طرح SBV بیش از ۴۲۰ میلیارد ریال صرفه جویی شد و موردی از کانون بیماری تب برفکی در گاوداری‌های شیری کشور نداریم.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: فاز بعدی اجرای طرح SBV برای اولین بار در کشور امروز در قزوین کلید خواهد خورد.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود: در حال حاضر ۸ نوع واکسن تب برفکی در گاوداری‌های کشور استفاده می‌شود.

واحدهای دامپروری قزوین ضوابط بهداشتی را رعایت می‌کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این دیدار گفت: واحدهای دامپروری استان؛ اصول و ضوابط بهداشتی را رعایت می‌کنند.

فاطمه خمسه واحدهای بزرگ دامپروری استان؛ فرصت مناسبی برای توسعه استان و تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند.

وی افزود: طی دو سال گذشته اقدامات خوبی از سوی دامپزشکی در زمینه سلامت دام و فرآورده‌های دامی در استان انجام شده است.

خمسه خاطر نشان کرد: بخش خصوصی با بکارگیری فارغ التحصیلان بخش می‌تواند به نوعی علاوه بر کمک به اشتغال به تولید و بکارگیری روش‌های نوین نیز اقدام کند.

