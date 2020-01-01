واژه وهابی‌؛ عنوانی برای تسویه حساب!

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیش رو یادداشتی است از حجت الاسلام مهدی مسائلی که در ادامه از نظر می‌گذرد؛

وهابیت اندیشه‌ای خطرناک در جهان اسلام است که بیش از آنکه خطری برای تشیع باشد تهدیدی برای جهان اهل سنت به حساب می‌آید و ماهیت مذهبی، کلامی و حتی فقهی اهل‌سنت را تهدید می‌کند. اما متأسفانه هم‌اکنون واژه وهابی برای بعضی از شیعیان به ابزاری جهت تصفیه حساب تبدیل شده است و آنها هر آن که مانند ایشان نمی‌اندیشد را وهابی می‌نامند.

این افراد در لوایِ نام وهابیت‌ستیزی، سُنی‌ستیزی می‌کنند و در عین حال، خود را همراه و همگام با وحدت اسلامی نیز جلوه می‌دهند. اما فراتر از این، این افراد از نام وهابیت برای حذف و تخریب شیعیان نیز بهره‌برداری می‌کنند. کافی است عالمی انتقادی نسبت به باورها و اندیشه‌های آنها داشته باشد، سریع‌تر او را به وهابیت می‌چسبانند و کاری می‌کنند که هیچ‌کس جرأت اصلاح‌گری در شیعه را نداشته باشد. هر انتقاد و اصلاحی را شبهه و دشمنی و هر دشمنی را وهابی می‌نامند. (این بماند که حتی همه مخالفان و دشمنان تشیع را نیز نمی‌توان وهابی نامید!)

اما بعضی از این افراد کارکُشته فضای تخریب شده‌اند و در این مسیر اصطلاحاً مار خورده‌اند و افعی شده‌اند!

اخیراً بعضی تکه‌های مطالب بنده را برای عبدالرحیم ملازاده، مجری شبکه توحید فرستاده‌اند تا از وی مدح و تمجیدی درباره من بگیرند، سپس این‌گونه نتیجه‌گیری کنند که افکار من و شبکه‌های ضد تشیع و وهابی یکی است وگرنه چرا باید آنها از من تمجید کنند!

اولاً باید بگویم میان انتقادها و صحبت‌های من و سخنان امثال ملازاده تفاوت بسیاری وجود دارد که اگر آن را در نظر نگیریم، باید بزرگان مراجع شیعه همچون آیت الله بروجردی را نیز باید وهابی بنامیم. (درباره تفاوت صحبت‌های بنده و علمای شیعه با این جماعت شیعه‌ستیز و وهابی در یادداشتی دیگر سخن خواهم گفت.)

محققا ملازاده خودش به کانال تلگرامی من مراجعه نکرده است. در یادداشت‌های من مطالبی هست که اگر آنها را برای ملازاده می‌فرستادند به جای مدح، مرا تکفیر می‌کرد ولی تکه و بریده و تحریف شده بعضی از مطالب را برای تولید مدح، برای وی فرستاده‌اند.(مطالبی که ملازاده به من نسبت می‌دهد متن یادداشت من نیست، بلکه تحریف شده‌ای از آن است)

ثانیاً؛ هر که از توحید سخن گفت وهابی نیست!

هرکه شما را از شرک برحذر داشت، وهابی نیست!

با این دست و فرمان که شما می‌روید قرآن نیز کتاب وهابیت می‌شود و باید از آن دست کشید!

اگر وهابیت جزئی از کلام ما را قبول دارد یا در عنوانی ظاهریِ توحید و شرک با ما هم گفتمان است، دلیلی بر وهابی بودن ما نیست.

وهابیت ابزاری برای ضایع کردن و زشت نشان دادن عناوین مقدس اسلامی، همچون توحید، حکومت اسلامی، جهاد و شهادت و … است و عده‌ای هم‌راستا با وهابیت هر آنکه از این موضوعات سخن می‌گوید، وهابی و داعشی خطاب می‌کنند.