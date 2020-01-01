به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش »کلوچه دارچینی» که اولین بار در سال ۹۳ با بازی حسین محباهری در مرکز تولید تئاتر کانون به اجرا در آمده بود، قرار است یکبار دیگر به سفارش کانون روی صحنه برود.
مریم کاظمی درباره اجرای مجدد این نمایش توضیح داد: قرار است بهمن و اسفند ۹۸ نمایش «کلوچه دارچینی» را مجددا اجرا کنیم و گروه این روزها برای اجرا آماده میشود.
وی با اشاره به نقش آقای کوکو که پیش از این حسین محباهری آن را بازی میکرد درباره تغییر در کستینگ بازیگران نمایش گفت: بین ۵۰ تا ۷۰ درصد تغییر داریم چون غیر از حسین محباهری عزیز ، بازیگران نقشهای نمک و فلفل هم عوض شدهاند و بازیگران جدید به گروه آمدهاند. همینطور نقشهای خانوم و آقا و پردهها تغییر کردهاند وطبق روال همیشگی گروه تئاتر مستقل همه بازیگران همزمان تمرین میکنند و آمادگی اجرای نقشهای مختلف را دارند.
این کارگردان تئاتر که در چند پروژه اخیرش از حضور کودکان و نوجوانان در بخشهایی از اجرا استفاده کرده درباره این نمایش نیز توضیح داد: تعدادی از هنرجویان بازیگری آموزشگاه تئاتر مستقل قراراست تجربه روی صحنه رفتن را داشته باشند. بدین منظور نقش پردههای نمایش که جانبخشی شده است را هنرجویان با همراهی مربیان بازی خواهند کرد.
«کلوچه دارچینی» در سال ۹۳ در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری و همچنین سینما تئاتر کانون اجرا شد و مورد استقبال خانوادهها و مخاطبان تئاتر قرار گرفت.
بلیتهای این اجرا از طریق سایت تیوال پیش فروش میشود.
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