مذاکره استقلال با جانشین استراماچونی/ یک ایتالیایی دیگر روی نیمکت

به گزارش خبرنگار مهر، سه روز مذاکره مسئولان باشگاه استقلال با مدیر برنامه و وکلای استراماچونی به اینجا ختم شد که مسئولان باشگاه تمام موارد فوتبالی درخواست شده از سوی این سرمربی ایتالیایی را پذیرفتند و برای بازگشت وی به ایران اعلام آمادگی کردند.

در حالی که طرفین برای ادامه همکاری به توافق رسیده بودند اما گذاشتن یک شرط غیرفوتبالی کار را پیچیده کرد و اعلام پاسخ نهایی در این مورد را به روز چهارشنبه موکول کرد. نمایندگان باشگاه استقلال صبح امروز چهارشنبه به تهران برگشتند و مدیر برنامه و وکیل استراماچونی هم به ایتالیا رفتند و قرار شد تا ظهر روز چهارشنبه خبر نهایی از سوی استراماچونی اعلام شود.

مسئولان باشگاه استقلال درحالی همچنان منتظر اعلام نظر استراماچونی هستند که این مربی ایتالیایی با شروطی که گذاشته عملا به استقلالی ها پیغام داده که قصدی برای بازگشت به ایران نیاید. با این حال فدریک پاستورلو مدیر برنامه های وی در آخرین گفتگو با نمایندگان استقلال قول داده در بازگشت به ایتالیا با استراماچونی صحبت کند که از این شرط غیرفوتبالی خود دست بردارد.

همین شرط و البته چند مورد عجیب دیگر که از سوی استراماچونی مطرح شده و به مسائل غیرفوتبالی ربط دارد، شانس بازگشت او را به حداقل رسانده است.

مسئولان باشگاه استقلال هم که پس از سه روز مذاکره به این جمع بندی رسیدند که امکان بازگشت مرد ایتالیایی به حداقل رسیده است، تدبیر جدیدی را در نظر گرفتند که در صورت منتفی شدن استراماچونی، زمان را از دست ندهند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که مسئولان باشگاه استقلال پس از جمع بندی لازم در مورد احتمال نیامدن استراماچونی، با یک مربی ایتالیایی دیگر وارد مذاکره شدند و به توافقاتی هم دست پیدا کردند اما نامش را هنوز اعلام نکرده اند.

دومین ایتالیایی که احتمالا روی نیمکت استقلال خواهد نشست، از مربیان مطرح و سرشناس این کشور است.

با این حال برای مشخص شدن وضعیت نهایی نیمکت استقلال باید تا زمان اعلام موضع رسمی استراماچونی که قرار است ظهر امروز اعلام شود، صبر کرد.