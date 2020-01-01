توافق استراماچونی با مسئولان استقلال/ شرط غیرفوتبالی عامل جدایی!

به گزارش خبرنگار مهر، آندره استراماچونی که برای بازگشت به استقلال شرط و شروط زیادی را گذاشته است، از طریق وکلای خود مذاکرات سه روزهای را با اسماعیل خلیل زاده، رحمان رضایی و علی خطیر داشت که پایان این مذاکرات برای باشگاه استقلال ابهاماتی را به همراه داشته است.
هر چند گفته میشود توافق نهایی برای بازگشت استراماچونی به ایران صورت گرفته و تنها اعلام خبر رسمی آن باقی مانده است، اما نگرانی برای آینده در پی این توافقها وجود دارد چرا که شروط مرد ایتالیایی دردسرهایی را برای باشگاه استقلال ایجاد خواهد کرد.
یکی از مهمترین شرطهایی که سرمربی ایتالیایی گذاشته به یک مورد غیرفوتبالی برمی گردد که از سوی استقلالیها پذیرفته نشده اما «پاستورلا» مدیر برنامههای آندره وعده داده با استراما چونی صحبت کند تا مشکل حل شود.
با این حال پایان مذاکرات سه روزه استقلال و نمایندگان استراماچونی منجر به توافق برای بازگشت این مربی تاثیرگذار شده است. اما شرطهایی که این مربی ایتالیایی لحاظ کرده ممکن است نتیجه نهایی را تغییر دهد.
براساس توافق صورت گرفته قرار است استراماچونی پاسخ نهایی مثبت یا منفی خود در این مورد را تا ظهر روز چهارشنبه به طور رسمی اعلام کند.
هر چند طی نزدیک به یک ماهی که این ماجرا شروع شده، هر لحظه اتفاق و خبر تازهای منتشر شده اما جمعبندی طرفین به مختومه شدن این پرونده منجر شده و قرار است استراماچونی نظر نهایی خود را به باشگاه استقلال اعلام کند.
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