نصب شناسه بر روی کالاهای تولیدی و وارداتی ضروری است

اسماعیل عطاپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که برای ۱۰ گروه قلم کالا، نصب شناسه کالا ضروری است که صاحبان کالاها باید از طریق سامانه جامعه تجارت، بارکد لازم را اخذ و بر روی کالا نصب کنند که هم برای دستگاه‌های نظارتی و کنترلی و هم برای مصرف کننده قابل تشخیص باشد.

وی افزود: صاحبان ۴ دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان ملزم شدند، کالاهای تولید داخل از ۱۵ دی و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن ماه ملزم به دریافت این کد هستند.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شوند و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری و ثبت این گواهی‌ها و شماره شناسه‌ها توسط گمرک است.

به گفته معاون صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، طبق این ماده قانونی، توزیع و فروش کالاهای وارداتی در بازار خرده فروشی منوط به نصب این ۲ شناسه است و در غیر این صورت کالاهای یاد شده قاچاق محسوب می‌شوند.

وی افزود: این طرح به این شکل خواهد بود که مردم از طریق موبایل می‌توانند با وارد کردن یک کد دستوری، مشخصات کالایی را استعلام کنند.