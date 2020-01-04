تخت روانچی: پاسخ اقدام نظامی آمریکا، یک «اقدام نظامی» خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان، اعلام کرد آمریکا پیشتر جنگ با ایران را نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه فراتر از آن با ترور سردار قاسم سلیمانی آغاز کرده است. ما چشمانمان را به روی این اقدام نخواهیم بست و قطعاً «انتقام سختی» در پی خواهد بود.

تخت روانچی افزود اقدام آمریکا در ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عملیاتی نظامی بوده و در نتیجه پاسخی نظامی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: اینکه در چه زمان و مکانی شاهد این انتقام‌جویی باشیم تصمیمی است که از سوی ایران اتخاذ خواهد شد. من در جایگاهی نیستم که درباره جزئیات آنچه که قرار است اتفاق بیفتد، حرفی بزنم اما به شما می‌گویم که هدف قرار دادن یکی از سرداران عالیرتبه ایران در تضاد با تعهدات بین‌المللی آمریکا است. اینکه از حریم هوایی عراق به عنوان کشوری مستقل آن هم در حالی که وزیر خارجه آن کشور چنین اقدامی را محکوم کرده است؛ سوءاستفاده شود. پس باید آنها هم انتظار هرگونه انتقامی را در پاسخ به چنین اقدام تهاجمی داشته باشند.

گفتنی است پهپادهای آمریکایی بامداد جمعه در اقدامی تجاوزکارانه نیروهای حشد شعبی را در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار دادند که در این حمله سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه تعدادی از فرماندهان حشدشعبی به فیض شهادت نائل شدند.