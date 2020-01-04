به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام کاظم سپاسی با اعلام این خبر افزود: طلاب و روحانیون استان مرکزی مانند دیگر اقشار مختلف مردم ایران و استان مرکزی در ماتم شهادت سردار سلیمانی عزادار هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر حضور گسترده طلاب و روحانیون در آئین گرامیداشت سردار سلیمانی که شامگاه جمعه در مصلای بیتالمقدس اراک برگزار شد، آئینهای یادبودی برای این سردار رشید اسلام در حوزههای نقاط مختلف استان برنامهریزی شده است.
گفتنی است بامداد جمعه سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت در حمله بالگردهای آمریکایی در فرودگاه بغداد به شهادت رسید و در پی این اقدام تروریستی حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی سه روز عزای عمومی اعلام کردند.
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