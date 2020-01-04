به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «محمدبن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر ظهر امروز در تهران با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو می‌کند.

به گزارش مهر، شب گذشته (جمعه) ظریف در ویژه برنامه شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی اظهار داشت: روز جاری برخی از وزرای خارجه کشورهای غربی و منطقه با من تماس گرفتند که به دلیل حضور در جلسات متعدد نتوانستم صحبت کنم.

شبکه الجزیره صبح امروز خبر سفر وزیر خارجه قطر به تهران را منتشر کرده بود.