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۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۴

موسوی:

وزیر خارجه قطر ظهر امروز به تهران سفر می‌کند

وزیر خارجه قطر ظهر امروز به تهران سفر می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر خارجه قطر برای رایزنی با همتای ایرانی خود ظهر امروز به تهران سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «محمدبن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر ظهر امروز در تهران با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو می‌کند.

به گزارش مهر، شب گذشته (جمعه) ظریف در ویژه برنامه شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی اظهار داشت: روز جاری برخی از وزرای خارجه کشورهای غربی و منطقه با من تماس گرفتند که به دلیل حضور در جلسات متعدد نتوانستم صحبت کنم.

شبکه الجزیره صبح امروز خبر سفر وزیر خارجه قطر به تهران را منتشر کرده بود.

کد مطلب 4815911
محسن احدی

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