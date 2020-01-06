شهادت سردارسلیمانی ذلت استکبار را نشان داد/مردم داری و اخلاص شهید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهادت سردار قاسم سلیمانی شامگاه یکشنبه در مسجد سالار شهیدان تبریز و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شده و طی آن مردم تبریز ضمن عزاداری برای این سردار شهید، با شعارهای استکبارستیزانه خود، خواستار انتقامی سخت برای دشمنان ایران و اسلام به خصوص آمریکای جنایتکار شدند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن شعبانی در این مراسم با اشاره ای به ویژگی های خاص سردار سلیمانی گفت: یکی از این ویژگی ها را می توان اخلاص ایشان دانست به گونه ای که ایشان در نوشته خود به همسرشان گفته اند که بر سنگ قبر من تنها از عنوان سرباز استفاده و از نوشتن القاب مختلف پرهیز کنید.
وی ادامه داد: شهادت ایشان به گونه ای بود که ذلت دشمن و استکبار را نشان داد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی یکی دیگر از ویژگی های خاص سردار شهید را مردم داری و خدمت ایشان به مردم دانست و گفت: همچنین ارادت ویژه ایشان به اهل بیت (ع) و مخصوصا حضرت فاطمه زهرا (س) از دیگر ویژگی های خاص ایشان بود.
وی ادامه داد: شهید سلیمانی اگر تا قبل از شهادت در یک منطقه و نقطه بود اما امروز با شهادت خود جبهه مقاومت را یاری ویژه ای خواهد کرد؛ ما بر این امر باور داریم که سردار سلیمانی و شهیدان ما بعد از شهادت، دستشان بازتر می شود.
به جای ذلت در برابر مستکبران از شهیدان کمک بخواهیم
شعبانی با بیان اینکه حضور شهدا واقعی است، گفت: به جای ذلت در برابر مستکبران، از شهیدان که زنده هستند، کمک بخواهیم.
وی سردار سلیمانی را خط قرمزی برای ملت ایران دانسته و گفت: اگر آمریکا و اسراییل با خاک یکسان شود، انتقام سردار نخواهد بود.
مردم هیچگاه از معنویت و جهاد خسته نمی شوند
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به القائات برخی افراد مبنی بر خسته شدن مردم از دین و حکومت گفت: در بحث تشییع سردار در منطقه و ایران دیدیم که مردم از معنویت، اخلاص، توحید، احکام، مسجد، حسینیه، شهادت، مقاومت، استقامت و جهاد خسته نشده اند بلکه آنچه آن ها را خسته کرده مسائلی همچون رشوه، دروغ، دزدی و پارتی بازی ها بوده است.
وی با بیان اینکه نباید مراسم های بزرگداشت سردار سلیمانی را به فاتحه خوانی منحصر کنیم، گفت: جلسات بزرگداشت ایشان، جلسات بصیرت، معرفت، معنویت، اخلاق و درس گرفتن از ولایت است.
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