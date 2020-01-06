شهادت سردارسلیمانی ذلت استکبار را نشان داد/مردم داری و اخلاص شهید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهادت سردار قاسم سلیمانی شامگاه یکشنبه در مسجد سالار شهیدان تبریز و با ‏حضور اقشار مختلف مردم برگزار شده و طی آن مردم تبریز ضمن عزاداری برای این سردار شهید، با شعارهای استکبارستیزانه ‏خود، خواستار انتقامی سخت برای دشمنان ایران و اسلام به خصوص آمریکای جنایتکار شدند.‏

حجت الاسلام و المسلمین حسن شعبانی در این مراسم با اشاره ای به ویژگی های خاص سردار سلیمانی گفت: یکی از این ویژگی ها را می ‏توان اخلاص ایشان دانست به گونه ای که ایشان در نوشته خود به همسرشان گفته اند که بر سنگ قبر من تنها از عنوان سرباز ‏استفاده و از نوشتن القاب مختلف پرهیز کنید.‏

وی ادامه داد: شهادت ایشان به گونه ای بود که ذلت دشمن و استکبار را نشان داد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی یکی دیگر از ویژگی های خاص سردار شهید را مردم داری و خدمت ایشان به مردم ‏دانست و گفت: همچنین ارادت ویژه ایشان به اهل بیت (ع) و مخصوصا حضرت فاطمه زهرا (س) از دیگر ویژگی های خاص ‏ایشان بود. ‏

وی ادامه داد: شهید سلیمانی اگر تا قبل از شهادت در یک منطقه و نقطه بود اما امروز با شهادت خود جبهه مقاومت را یاری ویژه ‏ای خواهد کرد؛ ما بر این امر باور داریم که سردار سلیمانی و شهیدان ما بعد از شهادت، دستشان بازتر می شود.‏

به جای ذلت در برابر مستکبران از شهیدان کمک بخواهیم

شعبانی با بیان اینکه حضور شهدا واقعی است، گفت: به جای ذلت در برابر مستکبران، از شهیدان که زنده هستند، کمک بخواهیم.‏

وی سردار سلیمانی را خط قرمزی برای ملت ایران دانسته و گفت: اگر آمریکا و اسراییل با خاک یکسان شود، انتقام سردار ‏نخواهد بود.‏

مردم هیچگاه از معنویت و جهاد خسته نمی شوند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به القائات برخی افراد مبنی بر خسته شدن مردم از دین و حکومت گفت: در بحث تشییع ‏سردار در منطقه و ایران دیدیم که مردم از معنویت، اخلاص، توحید، احکام، مسجد، حسینیه، شهادت، مقاومت، استقامت و جهاد ‏خسته نشده اند بلکه آنچه آن ها را خسته کرده مسائلی همچون رشوه، دروغ، دزدی و پارتی بازی ها بوده است.‏

وی با بیان اینکه نباید مراسم های بزرگداشت سردار سلیمانی را به فاتحه خوانی منحصر کنیم، گفت: جلسات بزرگداشت ایشان، ‏جلسات بصیرت، معرفت، معنویت، اخلاق و درس گرفتن از ولایت است.‏