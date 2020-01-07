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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۱۳

رونمایی از سریع ترین نمایشگر بازی های رایانه ای

رونمایی از سریع ترین نمایشگر بازی های رایانه ای

شرکت NVIDIA از سریع ترین نمایشگر مخصوص بازی های رایانه ای رونمایی کرده نرخ رفرش آن ۳۶۰ هرتز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت NVIDIA از ASUS ROG SWIFT ۳۶۰ رونمایی کرد که یک مانتیور با نرخ رفرش ۳۶۰ هرتز است و سریع ترین نمایشگر بازی های رایانه ای و ورزش های الکترونیکی به حساب می آید.

SWIFT ۳۶۰ به طور خاص برای آموزش و بازی های رایانه ای به طور حرفه ای ساخته شده است. این نمایشگر ۲۴.۵ اینچی با وضوح ۱۰۸۰ پیکسل و پردازشگر G-Sync  است.

نرخ رفرش ۳۶۰ هرتز بدان معنا است که فریم های بازی هر ۲.۸ میلی ثانیه نمایش داده می شوند. بنابراین SWIFT ۳۶۰ قابلیت پشتیبانی بهتر از انیمیشن ها را دارد. در این نمایشگر از  از فناوری۳۶۰Hz G-Syncشرکت NVIDIA نیز استفاده شده است.  نمایشگر مذکور در سال جاری میلادی عرضه می شود.

کد مطلب 4818061

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