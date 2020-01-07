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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۷:۴۰

سازمان عفو بین الملل:

تهدیدات ترامپ در خصوص حمله به مراکز ایرانی جنایت جنگی است

تهدیدات ترامپ در خصوص حمله به مراکز ایرانی جنایت جنگی است

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد تهدیداتی که ترامپ در خصوص حمله به مراکز فرهنگی و دینی ایران اتخاذ می کند، جنایت جنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یادداشتی در صفحه متعلق به این سازمان تاکید کرد: تهدیدات ترامپ در خصوص حمله به مراکز فرهنگی و دینی در ایران، جنایت جنگی است.

در این یادداشت آمده است: حمله عامدانه به مراکز شهری و مراکز دینی و فرهنگی به معنای نقض آشکار قوانین بشری بین‌المللی و جنایت جنگی است، ترامپ باید دست از تهدید ایران بردارد و به قوانین بین‌المللی پایبند باشد.

گفتنی است، دونالد ترامپ در رشته توییتی به رجزخوانی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت ۵۲ سایت را در ایران در نظر دارد که در صورت اقدام ایران علیه آمریکا، به آنها حمله خواهد کرد! این اظهارات ترامپ نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به شدت از انتقام قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی ایران پس از شهادت سردار سلیمانی در هراس هستند.

کد مطلب 4818789

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    نظرات

    • عبداله IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      امریکا هیچ غلطی نمیکند و جرات جنگ با ایران را ندارد و ما همه تا آخرین نفس سیلی میشویم بر سر رژیم پوشالی اسراییل

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