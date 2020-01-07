می خواهیم در پارالمپیک شاگرد اول باشیم/ساعی سنبل تکواندوایران است

پیام خانلرخانی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: مسابقات تکواندو در بازی‌های پارالمپیک در سه وزن برگزار می‌شود که تلاش ما در نهایت به کسب دو سهمیه توسط مهدی پوررهنما و اصغر عزیزی ختم شد و از این پس تلاش داریم تا دو نماینده خود را برای حضوری موفق در این رقابتهای پراهمیت آماده کنیم. در سبک وزن و کلاس ۴۴ تکواندوکار ما علی رغم تلاش مضاعف موفق نشد جواز حضور در توکیو را کسب کند.

وی افزود: اولین برنامه پیش روی ما ۱۳ اسفندماه و مسابقات قهرمانی آسیا در لبنان است، در شرایط فعلی نیز در اردوی آماده سازی را که توسط کمیته پارالمپیک برنامه ریزی شده بود را در کیش سپری می‌کنیم. بعد از آن اردوها را تا زمان شروع بازی‌ها ادامه خواهیم داد و در این بین برای آنکه دو تکواندوکار ما در شرایط مسابقه قرار داشته باشند و به نقاط ضعف و قوت آنها بیشتر آشنا شویم، دو تورنمنت برنامه ریزی خواهیم کرد که منتظریم تا پس از انتشار تقویم فدراسیون جهانی با توجه به زمانبندی که در نظر داریم، مناسب‌ترین آن را انتخاب کنیم.

سرمربی تیم ملی پارالمپیک به حضور هادی ساعی در تیم ملی هم اشاره کرد و گفت: ساعی به عنوان پرافتخارترین ورزشکار المپیکی، سنبل تکواندو کشور است و با محبوبیت بالای خود باعث اعتبار تیم ملی است. ساعی با تجربه بالای حضور در سه دور المپیک می‌تواند به تیم ملی کمک کند. انتخاب هوشمندانه از سوی مسئولان فدراسیون بود و ان شاالله تیم ملی با توجه به حضور کادر فنی با تجربه و خوبی که دارد و بهره گیری از تجربیات بالای این قهرمان ارزنده بهترین نتایج را در بازی‌های المپیک کسب کند.

خانلرخانی در خصوص رقابت‌های لیگ برتر هم گفت: لیگ برتر در فصلی که جریان دارد، شرایط فنی متفاوتی نسبت به سالهای گذشته دارد. علاقمندان به تکواندو تا کنون لیگ جذابی را به لحاظ کمی و کیفی شاهد بودند. تکواندوکاران جوان زیادی در ترکیب تیم‌های مختلف هنرنمایی می‌کنند. ۵ تیم بالای جدول رقابت نزدیکی دارند برای رسیدن به سکو دارند.

سرمربی تیم شهرداری ورامین در پایان گفت: دور رفت عملکرد خوبی داشتیم و با وجود یک تساوی برابر پاس قوامین در هفته‌های ابتدایی، در بازی‌های بعدی اعضای تیم مبارزات خوبی به نمایش گذاشته و موفق شدیم تمام حریفان از جمله دو رقیب جدی خود را شکست داده و قهرمان نیم فصل اول شدیم. آماده‌ایم تا ۳۰ دیماه در آغاز دور برگشت با توجه به اضافه شدن دو ملی پوش خود با قدرت کار را آغاز کنیم و به ششمین قهرمانی خود دست پیدا کنیم.