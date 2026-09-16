نظام کارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برخی از نقاط بحرانی و مسیرهای انتقال آب لایروبی شده و آماده پذیرش روانآبها هستند، اظهار داشت: در تعدادی از نقاط نیز ضرورت ادامه عملیات لایروبی و پاکسازی مسیرها مشاهده شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، این مسیرها برای فصل بارش آماده خواهند شد.
وی با بیان اینکه پدیده النینو یک پدیده اقلیمی دورهای است که بر اثر گرمتر شدن غیرمعمول سطح آب در بخشهایی از اقیانوس آرام استوایی شکل میگیرد، تصریح کرد: این پدیده میتواند با تغییر الگوهای جوی بر میزان و نحوه توزیع بارش در مناطق مختلف جهان اثر بگذارد و استان ایلام را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کارزانی در ادامه با اشاره به اینکه استان ایلام به دلیل بارشهای قابل توجه و سابقه وقوع روانآب و سیلاب، نیازمند آمادهسازی پیش از آغاز بارندگیها است، خاطرنشان کرد: آمادهسازی مسیلها و رفع موانع مسیر عبور آب، نقش مهمی در کاهش خطر آبگرفتگی و خسارتهای احتمالی دارد.
مدیر پسماند شهرداری ایلام در پایان با تأکید بر اینکه عملیات لایروبی با جدیت در حال انجام است، گفت: با تکمیل این طرح، شاهد آمادگی کامل شهر برای مواجهه با بارشهای فصلی خواهیم بود و خطر آبگرفتگی در معابر شهری به حداقل خواهد رسید.
نظر شما