به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا،اظهار کرد: مقرر شده است از یازدهم هر ماه تا پایان ماه به مدت ۲۰ روز سهمیه ۴۰ لیتر از کارت آزاد جایگاه برای وسایل نقلیه اختصاص یابد.

وی افزود: ساعت عرضه سوخت همان روال سابق بوده و از ابتدای صبح تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت و نوبت‌دهی به صورت زوج و فرد نیز طبق روال انجام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک،تصریح کرد: توقیف خودروها، ابطال کارت سوخت شخصی، کنترل و نظارت از طریق پلاک‌خوان‌ها و سایر نظارت‌ها و سختگیری‌های قبلی همچنان به قوت خود باقی است.

پارسانیا، ادامه داد: نظارت‌ها تشدید خواهد شد و با متخلفان برابر مقررات برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: از یکم تا دهم هر ماه نیز سوخت‌گیری با کارت شخصی به روال عادی انجام خواهد شد و کارت آزاد جایگاه نیز طبق روال سابق ۲۰ لیتر سوخت توزیع خواهد کرد.