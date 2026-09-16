به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا،اظهار کرد: مقرر شده است از یازدهم هر ماه تا پایان ماه به مدت ۲۰ روز سهمیه ۴۰ لیتر از کارت آزاد جایگاه برای وسایل نقلیه اختصاص یابد.
وی افزود: ساعت عرضه سوخت همان روال سابق بوده و از ابتدای صبح تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت و نوبتدهی به صورت زوج و فرد نیز طبق روال انجام میشود.
دادستان عمومی و انقلاب جاسک،تصریح کرد: توقیف خودروها، ابطال کارت سوخت شخصی، کنترل و نظارت از طریق پلاکخوانها و سایر نظارتها و سختگیریهای قبلی همچنان به قوت خود باقی است.
پارسانیا، ادامه داد: نظارتها تشدید خواهد شد و با متخلفان برابر مقررات برخورد قاطع صورت میگیرد.
وی بیان کرد: از یکم تا دهم هر ماه نیز سوختگیری با کارت شخصی به روال عادی انجام خواهد شد و کارت آزاد جایگاه نیز طبق روال سابق ۲۰ لیتر سوخت توزیع خواهد کرد.
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