۴ عضو ارشد دولت ترامپ به سنا احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات ارشد دولت واشنگتن از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع قرار است روز چهارشنبه برای ارائه خلاصه‌ای از تحولات این روزهای ایران و عراق به صحن علنی سنای آمریکا بروند.

گفتنی است آنها باید از بابت اقدام خصمانه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا از بابت به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی به سناتورهای کنگره حساب پس بدهند.

علاوه بر وزرای خارجه و دفاع، جینا هاسپل مدیر سیا و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در جلسه سنا که در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.

این جلسه در حالی برگزار می‌شود که اکثریت سنا را جمهوریخواهان طرفدار ترامپ تشکیل می‌دهند حال آنکه در مجلس نمایندگان اکثریت با دموکرات‌هایی است که از عدم مشورت ترامپ در اجرای این عملیات تروریستی به خشم آمده‌اند.

گفتنی است حدود ساعت یک بامداد روز جمعه دو خودرو که شهید سلیمانی و «ابو مهدی المهندس» را از فرودگاه بغداد به شهر بغداد انتقال می‌دادند مورد اصابت حمله موشکی قرار گرفتند و همه سرنشینان که ۸ نفر از همراهان و محافظان شهید المهندس و شهید سلیمانی بودند به شهادت رسیدند.