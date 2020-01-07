۱۱ کیلومتر عاشقی در دیار شهیدسلیمانی/حضور هزاران میهمان در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی هم اکنون شروع شد و پیکر سردار بر روی دستان مردم قرار گرفت.

هزاران نفر از استان‌های مختلف کشور به خصوص استان فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، یزد، اصفهان، تهران و هرمزگان و خراسان جنوبی حتی از استان‌های غربی و شمالی در کرمان حضور دارند.

۴۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی مراسم را پوشش می‌دهند و هزاران نفر نیز از کشورهای حوزه مقاومت در کرمان حضور دارند و پرچم کشور خود را در دست دارند. پرچم کشورهای عراق، سوریه، لبنان، یمن، پاکستان، افغانستان و هندوستان در دست اتباع این کشورها دیده می‌شود.

مسیر راهپیمایی از میدان آزادی تا گلزار شهدا تعیین شده و هم اکنون در این ۱۱ کیلومتر ازدحام بسیار شدید جمعیت دیده می‌شود.

مردم کرمان با شرکت در پویشی مردمی مهمانان سردار سلیمانی که از استان‌های مختلف وارد استان شده اند را در خانه‌های خود ساکن کرده اند.

با وجود تلاش رسانه‌های معاند در خصوص انتشار خبر بسته شدن راه‌های ورودی شهر کرمان به دلیل ازدحام اما ورود مهمانان هم چنان ادامه دارد و اسکان و پذیرایی از آنها در حدود ۳۰۰ موکب آغاز شده است.

مردم کرمان امروز با در دست گرفتن پرچم‌های قرمز فریاد انتقام سر می‌دهند و با تکرار شعار مرگ برآمریکا پرچم اسرائیل و آمریکا را به آتش کشیده اند.

اکثر مردم لباس رزم به تن کرده اند و نام فرمانده لشکر ۴۱ ثارلله را فریاد می‌زنند.