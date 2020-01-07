مشایعت سردار پارس توسط سازندگان «سلمان فارسی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، دست‌اندرکاران پروژه تلویزیونی «سلمان فارسی» با انتشار متنی، اعلام کردند در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان حضور خواهند یافت.

در این متن که شب گذشته منتشر شده، آمده است: «هنرمندان و همکاران پروژه تلویزیونی «سلمان فارسی» به پاس رشادت‌ها، مقاومت‌ها و سرفرازی‌های سردار بزرگ اسلام قاسم سلیمانی همراه با خیل عظیم مردم کرمان فردا با افتخار پیکر ایشان را به دوش می‌کشند و در حماسه تاریخی مشایعت از سردار پارس شرکت می‌کنند.»

سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داود میرباقری و به تهیه‌کنندگی حسین طاهری به زندگی سلمان فارسی می‌پردازد.

مراسم تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی روز سه‌شنبه ۱۷ دی در کرمان برگزار خواهد شد.