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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

وضعیت جاماندگان یارانه حمایت معیشتی از طریق پیامک اعلام می‌شود

وضعیت جاماندگان یارانه حمایت معیشتی از طریق پیامک اعلام می‌شود

بر اساس اعلام ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی، وضعیت جاماندگان به زودی از طریق پیامک و یا سایر روش‌ها اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی اطلاعیه شماره ۱۳ ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی اعلام شد: همانطور که در اطلاع رسانی‌های قبلی به استحضار مردم شریف رسانده شد درخواست ۴۱۹ هزار خانوار برای دریافت کمک حمایت معیشتی واجد شرایط تشخیص داده شد و در ۱۰ دی، معادل دو ماه به حسابشان واریز شد.

تصمیم‌گیری در مورد سایر متقاضیان نیازمند بررسی بیشتر است. از این رو طی روزهای آینده و از طریق پیامک یا سایر روش‌ها در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد. تاکید می‌شود خانوارهایی که واجد شرایط تشخیص داده شوند کمک حمایت معیشتی معوق آنها پرداخت می‌شود.

کد مطلب 4819001

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    نظرات

    • علیزاده IR ۱۸:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      قبل از دهم دی ماه پاسخ سامانه به ما این بود ولی واریز نشده حالا چطور گفتن 419 هزار خانوار واریز شده ؟! وضعیت: مشمول درخواست شما مجددا بررسی شد. خانوار شما مشمول دریافت بسته حمایت معیشتی دولت است. تا

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