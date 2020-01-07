به گزارش خبرگزاری مهر، طی اطلاعیه شماره ۱۳ ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی اعلام شد: همانطور که در اطلاع رسانی‌های قبلی به استحضار مردم شریف رسانده شد درخواست ۴۱۹ هزار خانوار برای دریافت کمک حمایت معیشتی واجد شرایط تشخیص داده شد و در ۱۰ دی، معادل دو ماه به حسابشان واریز شد.

تصمیم‌گیری در مورد سایر متقاضیان نیازمند بررسی بیشتر است. از این رو طی روزهای آینده و از طریق پیامک یا سایر روش‌ها در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد. تاکید می‌شود خانوارهایی که واجد شرایط تشخیص داده شوند کمک حمایت معیشتی معوق آنها پرداخت می‌شود.