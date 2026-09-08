پذیرش روبل در تجارت ایران با روسیه، بلاروس و ارمنستان

کامبیز میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه انتقال و دریافت پول در تجارت ایران با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: در حال حاضر نقلوانتقال پول در این حوزه مشکل فنی ندارد و اعتبارات نیز باز میشود. روبل مورد تأیید بسیاری از تجار است و آنها با روبل کار میکنند.
وی افزود: با این حال، باید توجه داشت که هر زمان فاصله میان نرخهای ارزی ایجاد میشود، دوباره انحرافات تجاری شکل میگیرد و استفاده از ارزهایی غیر از روبل و ریال افزایش پیدا میکند.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ادامه داد: تا زمانی که ارز دو نرخی داریم، اگر فاصله نرخها حدود پنج تا شش درصد باشد، مشکل خاصی ایجاد نمیکند و کار انجام میشود، اما زمانی که این فاصله زیاد شود، فعالان اقتصادی دوباره از ظرفیتهای بانکی خارج شده و به سراغ ظرفیتهای پرخطر میروند که برای اقتصاد نیز مناسب نیست.
میرکریمی گفت: در چنین شرایطی ممکن است شرکتهای ثالث برای تسویهحساب در کشورهای دیگر و با ارزهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، میان ایران و روسیه از نظر فنی مانعی برای انجام مبادلات وجود ندارد و اکنون نیز تجارت با ارزهای محلی در حال انجام است.
روبل در تجارت ایران با بلاروس و ارمنستان پذیرفته شد
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از ارزهای محلی تنها در تجارت ایران و روسیه امکانپذیر است، اظهار کرد: این سازوکار فقط به روسیه محدود نیست. بلاروس و ارمنستان نیز این شیوه را میپذیرند.
وی افزود: اما در رابطه با قزاقستان به دلیل وجود برخی ملاحظات و سیاستهای غربی، استفاده از روبل با محدودیتها و ملاحظاتی همراه است. در مورد قرقیزستان نیز چنین ملاحظاتی وجود دارد.
صادرکنندگان باید به ثبات سازوکار بازگشت ارز اعتماد داشته باشند
میرکریمی با اشاره به ضرورت ایجاد اعتماد برای استفاده بیشتر صادرکنندگان از ارزهای محلی گفت: صادرکننده باید اعتماد داشته باشد. در حال حاضر یک صادرکننده میتواند قرارداد خود را به روبل یا حتی ریال منعقد کند، روبل خود را در بانک ایران یا روسیه دریافت کند و این روبل نیز با نرخ مناسبی خریداری میشود.
وی افزود: سپس صادرکننده میتواند در سامانه جامع تجارت و سامانههای مربوطه رفع تعهد ارزی خود را انجام دهد. در این شرایط صادرکننده هم صادرات خود را انجام میدهد و هم میتواند روبل خود را با نرخ مناسب به ریال تبدیل کند و ریال خود را دریافت کند و رفع تعهد نیز انجام شود.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تأکید کرد: اما این اعتماد باید وجود داشته باشد که اگر امروز قراردادی منعقد میشود، یک ماه دیگر این شیوه تغییر نکند یا حتی ۱۰ روز دیگر تغییر نکند و بانک مرکزی اعلام نکند که باید قرارداد با نرخ دیگری تعدیل شود.
وی گفت: همین عدم اعتماد باعث میشود که شاید آنطور که باید، بسیاری از فعالان اقتصادی از این ظرفیت استفاده نکنند. تفاوت نرخ ارز نیز در این زمینه تأثیرگذار است.
میرکریمی درباره وضعیت دریافت ارز توسط صادرکنندگان نیز اظهار کرد: اکنون روبل با نرخ بالاتری خریداری میشود و به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان ایرانی همچنان ارز حاصل از صادرات خود را به روبل دریافت میکنند.
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