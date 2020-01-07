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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۶

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبرداد؛

ارسال‌ دستگاه‌های توموتراپی به بیمارستان‌های‌ اصفهان و کرمانشاه‌

ارسال‌ دستگاه‌های توموتراپی به بیمارستان‌های‌ اصفهان و کرمانشاه‌

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، از ارسال دو دستگاه توموتراپی برای درمان بیماران مبتلا به سرطان در استان‌های کرمانشاه و اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی، درباره جزئیات ارسال دستگاه‌های توموتراپی، گفت: یکشنبه مورخ 15 دی ماه 2  دستگاه توموتراپی توسط هیات امنا به مراکز درمانی استان‌های اصفهان و کرمانشاه ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های توموتراپی در درمان بیماران مبتلا به سرطان کاربرد دارند، افزود: دستگاه‌های توموتراپی توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی تهیه و با همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توزیع شده است.

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، خاطرنشان کرد: یک دستگاه‌ توموتراپی در بیمارستان سید الشهدا اصفهان و دیگری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه نصب می‌شود.

کد مطلب 4819021

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