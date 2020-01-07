عکس واقعی ناسا از جهنم استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، به تازگی تصویری در شبکههای اجتماعی با عنوان عکس ماهوارهای ناسا از آتش سوزی جنگلها در استرالیا بازنشر میشود.
اما در حقیقت محتوای این تصویر گمراه کننده است.آنتونی هرشی یک عکاس ساکن بریسبن استرالیا اعلام کرده با استفاده از اطلاعات ناسا از آتش سوزی جنگلهای استرالیا این تصویر را به طور دیجیتالی ساخته است.
در این تصویر نقشه استرالیا دیده میشود که برخی نقاط آن به رنگ قرمز درخشان هستند. عکس مذکور نخستین بار در ۵ ژانویه ۲۰۲۰ در فیس بوک منتشر و پس از آن بیش از ۱۰ هزار بار در شبکههای مختلف بازنشر شد.
زیر عکس انتشاری در شبکههای اجتماعی نوشته شده: «تصویری سه بعدی از استرالیا، ثبت شده توسط ماهواره ناسا».
به هرحال پس از فراگیر شدن این تصویر، هرشی در یک پست فیس بوکی نوشت: تصور نمیکردم این عکس همه جا منتشر شود. این یک تصویر سه بعدی از آتش سوزی در استرالیا است و عکس نیست. تصویر مذکور با استفاده از اطلاعات ابزار FIRMS ناسا ساخته شده است.
این تصویر با زبانهای مختلف و به دفعات در شبکههای اجتماعی مختلف از جمله فیس بوک، اینستاگرام و توئیتر بازنشر شده است.
این درحالی است که در آتش سوزی عظیم استرالیا حداقل ۲۵ نفر جان باخته اند، بیش از ۱۸۰۰ خانه ویران شده و میلیونها هکتار از اراضی این کشور و انبوهی از گونههای جانوری مختلف از بین رفته اند. آتش سوزی مذکور که از سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز شده تا به امروز ادامه دارد.
اما تصویر زیر عکس واقعی ماهوارههای ناسا از آتس سوزی در استرالیا است:
نظر شما