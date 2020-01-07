به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار حمید خرم دل صبح سه‌شنبه در اجلاسیه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز استان بوشهر اظهار داشت: دانش آموزان و فرهنگیان استان بوشهر با دادن ۵۷۰ شهید که یک چهارم شهیدان استان بوشهر بودند، دین خود را به انقلاب و نظام پرداخت کردند.

وی افزود: شهادت در مکتب ما انسجام بخش است و اگر آمریکایی‌ها می‌دانستند که با شهادت شهید سپهبد قاسم سلمانی این گونه اتحاد ملی ایجاد می‌شود هرگز این گونه جنایت را مرتکب نمی‌شدند.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: امروز در سنین مختلف در اروپا و آمریکا شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای در خصوص ترور شهد سلیمانی هستیم که نشان می‌دهد نه تنها در ایران بلکه در جهان تفکر آزادی خواهی سردار سلیمانی تکثیر یافته است.

خون شهیدان سعادت بخش است

خرم دل ادامه داد: خون شهیدان سعادت بخش است و مسیر آینده جهان اسلام را جهت دهی می‌کند همان گونه که از صدر اسلام تاکنون نتایج خون این شهدا در جهت دهی به افکار مسلمانان و آزادی خواهان جهان قابل اغماض نیست.

وی عنوان کرد: امروز همه افراد جامعه با هر گونه تفکر سیاسی، از آمریکا و سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای این کشور نفرت دارند و اوج این نفرت را در مراسم تشییع شهید قاسم سلیمانی را به جهانیان نشان دادند..

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اگر چه از شهادت سردار سلیمانی و یارانش ناراحت هستیم اما خواهیم دید که خون این شهیدان چگونه دامان ناپاک دشمنان اسلام را خواهد گرفت.

اتفاقات بزرگ در منطقه در حال رخ دادن است

خرم دل بیان کرد: اینکه آمریکا به شکل وحشیانه و غیر قانونی یک شخصیت رسمی در یک دولت رسمی ثالث را که به دعوت آنها وارد این کشور شده را ترور می‌کند صرفاً به دلیل ضعف آمریکایی برای مهار جبهه مقاومت در منطقه است.

وی ادامه داد: مطمئن باشید که اتفاقات بزرگ در منطقه در حال رخ دادن است و حرکت جمهوری اسلامی به سمت جلوست که البته آمریکایی‌ها این را به خوبی می‌دانند و کاری جز ترور شخصیت افرادی مانند شهید قاسم سلیمانی از آنها بر نمی‌آید.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: وقتی آمریکایی‌ها، داعش را با میلیاردها دلار بنیان کرد اما با مجاهدت رزمندگان اسلام به فنا رفت و آن گونه در سوریه، یمن، عراق، افغانستان و لبنان دچار شکست‌های متوالی شدند در فکر ترور سردار سلیمانی به عنوان یک مبارز انقلابی برآمدند.

وی اظهار داشت: مجاهدت‌های سردار سلیمانی سبب شد که در سراسر منطقه نهضت‌های مقاومت سازماندهی شود و طبیعی بود که آمریکایی‌ها از ایران و سردار سلیمانی کینه به دل داشته باشند و بخواهند که به کورترین شکل مملکت به دنبال حذف آن برآیند.

مماشاتی در منطقه نخواهیم داشت

خرم دل ادامه داد: شهید سلیمانی مخلص، مؤمن، دیپلمات، مردم دار، انقلابی و مبارز بود که هر وقت مردم در داخل و خارج از کشور به وی نیاز داشتند درنگی نکرد که نتیجه آن قرار گرفتن در دل میلیون‌ها انسان در داخل و خارج از کشور بوده است.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: امروز وضعیت کشور آمریکا و رژِیم صهیونیستی اسرائیل نه تنها در صحنه بین‌الملل بلکه در داخل کشور خودشان نیز بسیار بحرانی است به گونه‌ای که ساختار فکری آنها دچار پریشانی و سردرگمی شده است.

وی ادامه داد: اگر قانونی در مجلس عراق تصویب شده که طی آن آمریکایی‌ها از این کشور اخراج شوند تنها به مدد خون شهید سردار سلیمانی بوده است.

خرم دل گفت: راهبرد جبهه مقاومت تغییر کرده و دیگر مماشاتی در منطقه نخواهیم داشت و هر جا آمریکا این جرثومه فساد وجود داشته باشد به تکلیف الهی خود که از بین بردن این عناصر فاسد است، عمل خواهیم کرد.