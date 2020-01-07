اشتباه محاسباتی آمریکا در شهادت «سردار سلیمانی»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میر شمس اکبر حسینی صبح سه شنبه در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مسجد پیامبر اعظم ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش، اظهار کرد: استکبار جهانی در تلاش است که با معرفی سکولاریسم و لیبرالیسم، دین را در قالب دنیا معرفی کند و جایگاه انسانی برای آنها ارزش ندارد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با به شهادت رساندن سردار سلیمانی اشتباه محاسباتی بزرگی انجام داده است، افزود: امروز امنیت آمریکا از بین رفته و تمام کارشناسان نظامی و سیاسی و اعتقادی معتقدند حتی اگر ایران به آمریکا حمله نکند جهان اسلام پاسخ او را خواهند داد.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه تشییع باشکوه پیکر مطهر سردار رشید سپاه اسلام و بدرقه تاریخی مردم از سردار سلیمانی بی نظیر بود، تاکید کرد: دنیای امروز توانایی درک این موضوع را ندارد و همین مسئله برای آنها سوال است که چگونه مردم با وجود مشکلات اقتصادی همچنان پشت نظام و رهبری هستند.

وی با اشاره به رزمایش مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نیروی دریایی روسیه و چین، تصریح کرد: دشمنان از توان نظامی جمهوری اسلامی ایران هراس دارند و در رزمایش اخیر مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با نیروی دریایی روسیه و چین، توان رزمی ایران بر همگان بیش از گذشته ثابت شد.

حجت الاسلام حسینی توان دفاعی و نظامی ایران ترسی بر دل دشمنان انداخته و کشورهای منطقه در حالت آماده باش هستند، ادامه داد: این در حالی است در داخل ملت ایران هیچ گونه ترس و واهمه‌ای ندارند و تنها خواسته آنها انتقام سخت است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه سپاه انزلی افزود: ملت رشید و ولایتمدار ایران اسلامی همواره نشان داده که در آزمایشات سخت و دشوار بسیار دقیق و هوشیارانه عمل کرده و گوش به فرمان ولی فقیه زمان خود هستند.