به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، ثمینی در نشست شورای کلان منطقه ۹ آمایشی کشور که با حضور رؤسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در این منطقه و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، گفت: این نشست به منظور بهره‌برداری بهتراز ظرفیت‌ها و تعامل بیشتر مسئولان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مستقر در منطقه آمایشی با یکدیگر، بررسی و تصویب تفاهم نامه آمایشی و سند جامع نقشه هیات علمی کلان منطقه ۹ و همچنین بررسی نامه ها و دستورات ابلاغی وزارت متبوع برگزار شد.

ثمینی تبیین و بررسی مساله آمایش سرزمینی و برآورد نیروی انسانی حوزه سلامت در کلان منطقه ۹ را یکی از موضوعات مهم این نشست عنوان کرد و افزود: در نشست دو روزه مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی کشور که با حضور محمد باقر لاریجانی معاون آموزشی وقت وزیر بهداشت در آبان ماه سال جاری، تشکیل شده بود در خصوص تبیین سیاست های کلی حوزه آموزش پزشکی و برآورد نیروی انسانی حوزه سلامت، تفاهم نامه ای منعقد شد که با توجه به آن، در این جلسه، نقش هریک از دانشگاه ها و دانشکده های منطقه ۹ در پذیرش دانشجویان و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز تعیین شد.

دبیر ستاد تحول در آموزش علوم پزشکی کلان‌ منطقه ۹ در پایان خاطرنشان کرد: سند جامع نقشه هیات علمی کلان منطقه ٩ از دیگر مواردی بود که با توجه به نقشه های بالا دستی وزارتی در این نشست مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش مهر، کلان‌ منطقه ۹ آمایشی کشور شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، بیرجند، خراسان شمالی، سبزوار، گناباد و تربت حیدریه و دانشکده‌های علوم پزشکی نیشابور، اسفراین و تربت جام است و علاوه بر ۱۱ مأموریت مشترک، در ۷ مأموریت ویژه، شامل: «توسعه و تعالی علوم تغذیه»، «امنیت و سلامت غذایی»، «توسعه دندانپزشکی و علوم مرتبط»، «توسعه دانش علوم اعصاب»، »توسعه دانش طب تسکینی»، «توسعه دانش هنر و سلامت» و «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ» به فعالیت می‌پردازد.