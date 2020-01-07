همدان میزبان چهارصدوششمین نمایشگاه کتاب استانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصدوششمین نمایشگاه کتاب استانی و دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان همدان صبح فردا (۱۸ دی ماه) با حضور ۲۵۰ ناشر از سراسر کشور افتتاح میشود.
در دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب همدان که در ۱۷۷ غرفه و سه سالن برپا میشود، ۵۲ هزار و ۹۰۷ عنوان کتاب درزمینه های مختلف عرضه خواهد شد.
۲۰ ناشر از استان همدان نیز در این دوره از نمایشگاه حضور دارند و دو کتابفروشی از استان در قالب طرح «همراه» با ستاد برگزاری نمایشگاه تعامل و همکاری خواهند داشت. برای این نمایشگاه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بن کارت یارانهای الکترونیکی خرید کتاب در نظر گرفتهشده است که از طریق بانک عامل مستقر در نمایشگاه با ارائه کارت ملی بین بازدیدکنندگان توزیع میشود.
بنهای توزیعشده تا سه هفته پس از اتمام نمایشگاه در کتابفروشیهای منتخب سطح شهر همدان، اعتبار خواهند داشت.
در مدت برگزاری این رویداد فرهنگی، برنامههای جنبی مختلفی در نظر گرفتهشده است که میتوان به رونمایی از تازههای نشر، تجلیل از کتابخوانان و دستاندرکاران حوزه کتاب، نشستهای ادبی، نمایش تابلوهایی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب، نشست شناخت همدان با رویکرد کتابشناسی و مأخذ شناسی همدان، گردهمایی (ناشران، چاپخانه داران و اهالی فرهنگ مکتوب همدان)، عصر شعر فاطمی، نشست کتابخوان، رونمایی و نقد کتاب، نشست ژورنال کلاب (مقاله خوانی) قصهگویی، ایستگاه نقاشی و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان و… اشاره داشت.
دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان همدان از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ دی ماه، در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۲۰ پذیرای علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی است.
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