سقوط ۲۰۰ واحدی شاخص داوجونز /سود اوراق قرضه آمریکا افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، بازار سهام آمریکا به دنبال حمله موشکی تلافی جویانه ایران به پایگاههای آمریکا در عراق، سقوط کرد و سود اوراق خزانهداری این کشور پایین آمد.
شاخص داوجونز در واکنش اولیه به حمله ایران ۴۰۰ واحد سقوط کرد، اما در نهایت در افت ۱۱۹.۷۰ واحدی تثبیت شد. اسانپی ۵۰۰ و نزدک هم با افت ۹ و ۳ واحدی روبرو شدند.
با فرار سرمایهگذاران از سرمایههای ریسکداری مانند سهام و روی آوردن آنها به سوی سرمایههای امنی مانند طلا و اوراق قرضه، سود اوراق ۱۰ ساله آمریکا تا ۱.۷۸۵ درصد پایین آمد.
به گزارش خبرنگار مهر، دولت آمریکا در اقدامی تروریستی بامداد جمعه، ۱۳ دی ماه با پرتاب موشک سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و تعدادی دیگر از همراهان وی را به شهادت رساند؛ در واکنش به این اقدام تروریستی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز، با شلیک دهها موشک پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا در کشور عراق را هدف حمله قرار داد.
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