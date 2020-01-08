بیماران ICU مستعد صدمات کلیوی/مصرف آنتی بیوتیک باید مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین اردهالی، روز چهارشنبه در حاشیه هفتمین کنگره بین المللی مراقبت‌های ویژه ایران در مرکز همایش‌های رازی تهران، گفت: یکی از مشکلات بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، بروز نارسایی حاد کلیه و صدمات کلیوی است که باید با تشخیص به موقع عارضه، از خطرات و عوارض آن جلوگیری کرد.

رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهدای تجریش، افزود: اصولاً بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه با بیماری‌های زمینه‌ای و سایر مشکلات جسمی مثل فشار خون، اعمال جراحی و…، مواجه هستند که آنها را مستعد صدمات کلیوی می‌کند.

وی ادامه داد: تماس با بعضی داروها نیز بیماران را مستعد صدمات کلیوی می‌نماید که ما اقدامات لازم را برای مراقبت از این بیماران انجام می‌دهیم. با این حال، موضوع مهم در این ارتباط، تشخیص به موقع عارضه است که می‌تواند بیمار را از خطرات آسیب‌های کلیوی دور نگه دارد.

این فوق تخصص مراقبت‌های ویژه، افزود: یکی از روش‌های پیشگیری، درمان‌های جایگزین ممتد کلیوی است. در این روش، بیمار بدون خارج شدن از بخش مراقبت‌های ویژه، درمان‌های لازم را دریافت می‌کند.

اردهالی در ادامه بر مصرف هدفمند آنتی بیوتیک ها در بخش مراقبت‌های ویژه تاکید کرد و گفت: مصرف آنتی بیوتیک باید بر مبنای پروتکل رایج بیمارستان باشد. در گذشته به دلیل عدم حضور فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در این بخش‌ها، با چنین مشکلاتی مواجه بودیم.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵۰ فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در کشور داریم و هر سال حدود ۲۰ نفر در این رشته فارغ التحصیل می‌شوند که لازم است از حضور این افراد در بخش مراقبت‌های ویژه، بهتر استفاده شود.