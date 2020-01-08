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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین:

۱۰۰ معتاد متجاهر در استان قزوین جمع آوری شده است

۱۰۰ معتاد متجاهر در استان قزوین جمع آوری شده است

قزوین- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین گفت: ۱۰۰ معتاد متجاهر در استان قزوین جمع آوری و ۱۵۰ معتاد در مراکز ترک اعتیاد در حال طی مراحل بهبودی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین صبح روز چهارشنبه به ریاست معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در استانداری تشکیل شد.

اردشیر صفاپور در این جلسه اظهار داشت: اعتیاد از پدیده‌های مخرب و خطرناکی است که همه افراد و خانواده‌ها را تهدید می‌کند و اگر غفلت کنیم باید هزینه‌های سنگینی را پرداخت کنیم.

وی بیان کرد: در جلسه قبل چند مصوبه داشتیم که برای اجرای آن پیگیری لازم صورت گرفت که راه اندازی مرکز نگهداری معتادان در اجرای ماده ۱۶ از مهمترین آنها بوده است.

صفاپور یادآور شد: تهیه یک دستگاه مینی بوس، حضور در همایش‌های سراسری، هماهنگی برای راه اندازی مرکز نگهداری معتادان متجاهر، از دیگر مصوباتی است که برای اجرایی شدن آن اقدام شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین گفت: تاکنون ۱۰۰ نفر از معتادان متجاهر در استان جمع آوری شده اند و ۱۵۰ نفر نیز در مراکز ترک اعتیاد در حال طی مراحل درمانی و بهبودی هستند.

سرهنگ علی بیگی سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در این جلسه اظهار داشت: با اجرای ۷۹۸ طرح در محلات و مناطق آلوده استان در سال جاری ۴۷۹۵ نفر از معتادان و قاچاقچیان در استان دستگیر شدند.

وی بیان کرد: این طرح با همکاری نیروی انتظامی، دستگاه قضائی، شهرداری و دستگاه‌های متولی مانند بهزیستی عملیاتی شده و نتیجه بخش بوده است.
 

کد مطلب 4820208

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