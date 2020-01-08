انتشار فراخوان همایش ملی تئاتر خیابانی «سردار آسمانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، همایش ملی تئاتر خیابانی «سردار آسمانی» در بخش تولید نمایش های خیابانی و با محوریت زندگی و مبارزات سردار شهید سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی (رضوان الله علیه) برگزار خواهد شد.

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با همکاری و مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد اسلامی و مجموعه فرهنگی تفریحی عباس آباد برگزار کننده اصلی این رخداد فرهنگی خواهد بود.

متن فراخوان به شرح زیر است:

بسم الله القاصم الجبارین

فراخوان همایش ملی تئاتر خیابانی «سردار آسمانی»

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با هدف تکریم شخصیت، ایثار و سال ها مجاهدت سردار سرافراز سپاه اسلام، مجاهد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و نیز ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری با همکاری و مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی و مجموعه فرهنگی گردشگری عباس آباد همایش ملی تئاتر خیابانی «سردار آسمانی» را برگزار می کند:

الف) موضوعات همایش:

۱- سردار آسمانی و دفاع مقدس

۲- سردار آسمانی و امنیت ملی

۳- سردار آسمانی و نسل جوان

۴- سردار آسمانی و جبهه مقاومت اسلامی

۵- سردار آسمانی و استکبار ستیزی

۶- سردار آسمانی و ولایت مداری

۷- سردار آسمانی و شهدای مدافع حرم

۸- سردار آسمانی و فرهنگ عاشورا

۹- سردار آسمانی، وحدت ملی و انسجام اسلامی

۱۰- سردار آسمانی و مردمداری

ب) شرایط حضور:

۱- گروه های متقاضی بایستی فیلم اثر خود را به همراه رزومه گروه و کارگردان تا ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

۲- ده اثر به بخش نهایی همایش راه پیدا خواهند کرد.

۳- هر اثر حداقل ۷ اجرا با هماهنگی و برنامه ریزی انجمن هنرهای نمایشی استان مربوطه، در فضاهای عمومی شهر اجرا خواهد داشت.

۴- از میان آثار پذیرفته شده، تعداد ۵ اثر منتخب جهت اجرا در تهران دعوت خواهند شد. هر اثر در تهران طبق زمانبندی ستاد ۳ اجرا خواهد داشت.

۵- به هریک از گروه های راه یافته به مرحله نهایی تا سقف مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

۶- از کلیه گروه های شرکت کننده در مراسم اختتامیه تقدیر به عمل خواهد آمد.

ج) روز شمار همایش:

آخرین مهلت ارسال آثار ۹۸.۱۱.۲

معرفی آثار برگزیده ۹۸.۱۱.۴

اجرای عمومی آثار در مراکز استان ها ۹۸.۱۱.۸ الی ۹۸.۱۱.۲۰

برگزاری آئین افتتاحیه، کرمان ۹۸.۱۱.۸ مزار مطهر سردار سلیمانی

اجرای برگزیده آثار منتخب در پایتخت ۲۰ الی ۲۳ بهمن ۹۸

برگزاری آیین اختتامیه ۲۳ بهمن ۹۸ در تماشاخانه سرو

د) مدارک لازم:

۱- تعداد ۳ نسخه فیلم اثر در قالب دی وی دی

۲- رزومه گروه و کارگردان اثر در یک برگه A۴

۳- خلاصه طرح و ایده در یک برگه A۴

نشانی دبیرخانه: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان بخارست ۸، پلاک ۱۶، طبقه ۶

تلفن: ۸۸۷۴۱۴۲۷-۸۸۵۰۴۳۴۱