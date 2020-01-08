کشف یک تن و۸۰۲ کیلو تریاک در «ایرانشهر»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت پلیس، سردار محمد قنبری فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: روز گذشته مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایرانشهر با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از جابه جایی محموله بزرگ مواد افیونی توسط اعضای یک باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر از مناطق مرزی به عمق کشور از طریق محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: با دریافت این خبر، تیمی از مأموران زبده پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایرانشهر وارد عمل شدند و با کنترل مبادی ورودی شهرستان، اعضای این باند حرفه‌ای و مسلح قاچاق مواد افیونی را که با یک پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پژو پارس در حال جا به جایی محموله سنگین مواد مخدر در یکی از مسیرهای فرعی بودند، شناسایی و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اعضای این باند قاچاق که خود را در یک قدمی چنگال قانون می‌دیدند، بدون توجه به دستور ایست پلیس پس از طی مسافتی شروع به تیر اندازی به سمت مأموران کرده و قصد فرار از محل را داشتند.

سردار قنبری بیان داشت: جان بر کفان پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از مقابله به مثل در یک درگیری سنگین، اعضای این باند حرفه‌ای قاچاق مواد افیونی را زمین گیر کردند.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات ۲ نفر از سوداگران مرگ به هلاکت و ۴ نفر دیگر از آنها دستگیر شدند، گفت: در بازرسی از خودروهای توقیف شده از قاچاقچیان یک تن و ۸۰۲ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک به همراه ۲ قبضه سلاح کلاش با ۲ تیغه خشاب و ۵۰ تیر جنگی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه مأموران نیروی انتظامی با هوشیاری کامل در گلوگاه‌ها و ورودی‌های قاچاق مواد مخدر حضور فعال دارند و در راه مبارزه با این بلای خانمان سوز، از هیچ گونه تلاشی فروگذار نخواهند بود، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در رابطه با فعالیت باندهای قاچاق و فروشندگان مواد مخدر با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.