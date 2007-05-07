ارتدکسهای روسیه و خارج کشور نیایشهای مشترک برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، هفت نفر از اسقفهای کلیسای ارتدکس روسیه خارج از روسیه از جمله متروپلیتن لاروس، رهبر این شورا و بیش از 70 نفر از کشیشان آن راهی مسکو می شوند تا دو کلیسا قرارداد آئین مشارکت کلیسایی را امضا کنند.

اسقف اعظم نیکولای بالاشوف دبیر دپارتمان روابط خارجی پاتریاک مسکو گفت: حدود 600 نفر از اعضای این شورا در مراسم نیایش مشترکی که قرار است در کلیسای جامع مسیح منجی، مسکو برگزار شود شرکت می کنند.

نکته جالب توجه درباره این مراسم آن است که درهای محراب طی برگزاری مراسم باز می ماند، اقدامی که تنها طی هفته مقدس انجام می شود.

این روحانی ارتدکس گفت: شرکت کنندگان غیر روحانی در مراسم می خواهند با چشمان خود رویدادهای مراسم به ویژه برگزاری عشای ربانی همراه کشیشان خارجی را تماشا کنند.

رئیس شورای کلیساهای ارتدکس روسیه خارج از این کشور همچنین روز 29 اردیبهشت همراه الکسی دوم پاتریاک ارتدکسهای روسیه مراسمی مشترکی را برای تقدیس کلیسای شهدای روسی در مسکو برگزار می کنند.

این کلیسا درست در محلی ساخته شده که رژیم استالین مردم بسیاری را از جمله روحانیون به قتل رساند.

لاروس و الکسی در سال 2004 در نخستین دیدار شورای کلیساهای ارتدکس روسیه خارج از کشور سنگ بنای این کلیسا را به طور مشترک قرار داده و آغاز ساخت آن را اعلام کردند.

این دو رهبر دینی روز 30 اردیبهشت نیز در کلیسای جامع صعود مریم (س) در کرملین مراسم مشتری برگزار می کنند.