رندر نسخه ارزانتر آیفون منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، رندرهای فاش شده از آیفون SE جدید نشان می دهد طراحی آن بسیار شبیه آیفون ۸ است که ۲ سال قبل عرضه شد.

این موبایل که نسخه ارزانتری است قبلا با نام آیفون SE۲ یا آیفون ۹ نیز شناخته شده است. دستگاه مذکور نمایشگری مانند آیفون۸ و همچنین یک اسکنر اثر انگشت Touch IDخواهد داشت.

وب سایت های OnLeaks و iGeeksBlog این رندرها را منتشر کرده اند. در این تصاویر آیفون مذکور یک نمایشگر لمسی ۴.۷ اینچی دارد. ابعاد این دستگاه ۵.۴ در ۲.۶ اینچ با قطر ۰.۳ اینچی است. بنابراین ضخامت آن نیز اندکی بیشتر از آیفون ۸ است.

این درحالی است که طول آیفون ۱۱، ۵.۹۴ اینچ است، بنابراین آیفون SE برای کاربرانی جذاب است که دوست دارند موبایل در کف دستشان جای بگیرد.

آیفون ۸ آخرین دستگاهی بود که با اسکنر اثر انگشت تعبیه شده در نمایشگر به بازار عرضه شد. دستگاه های بعدی این شرکت مجهز به اسکنر صورت شدند. اما رندرهای جدید نشان می دهند اسکنر اثر انگشت در نسخه ارزانتر آیفون SE۲ احیا می شوند. همچنین پشت دستگاه یک دوربین وجود دارد و از پردازشگر A-۱۳ Bionic در دستگاه استفاده می شود. همین پردازشگر در آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو نیز وجود دارد.

این نسخه ارزانتر در سال جاری میلادی وارد بازار خواهد شد.