لندن باید وابستگی نظامی به واشنگتن را کم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «بن والس» وزیر دفاع انگلیس در گفتگو با ساندی‌تایمز مدعی شد لندن باید در راستای کاهش اتکا به حمایت هوایی و همچنین هواپیماهای جاسوسی آمریکا در نبردهای آتی، روی سخت افزارهای نظامی سرمایه‌گذاری کند.

وی همچنین مدعی شد: بیم آن را دارم که چنانچه آمریکا از رهبری جهانی خود فاصله بگیرد، برای ما و جهان بد باشد. طی سال گذشته شاهد عقب‌نشینی آمریکا از سوریه بوده‌ایم حال آنکه به گفته دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا ناتو باید دست به کار شده و اقدامات بیشتری در خاورمیانه انجام دهد.

والس افزود: انگلیس خیلی به حمایت هوایی و اطلاعاتی آمریکا وابسته است و ما نیازمند تنوع بخشیدن به توانمندی‌های خود هستیم.

اظهارات وزیر دفاع انگلیس در حالی بیان شد که رابطه ویژه با واشنگتن سنگ بنای سیاست خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد و همواره یکی از ستون‌های ناتو بوده است.