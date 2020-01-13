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۲۳ دی ۱۳۹۸، ۹:۰۶

به ارتباط با آمریکا لطمه ای نمی خورد؛

انگلیس نگرانی ها درباره هواوی را رد می کند

انگلیس نگرانی ها درباره هواوی را رد می کند

مدیر سازمان اطلاعات داخلی انگلیس معتقد است همکاری با شرکت هواوی چینی به رابطه اشتراک گذاری اطلاعات میان انگلیس و آمریکا خسارتی نمی زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، مدیر MI ۵ (سازمان اطلاعات داخلی انگلیس) اعلام کرده در صورت همکاری با شرکت چینی هواوی، دلیلی برای اختلال در رابطه اشتراک گذاری اطلاعات بین انگلیس و آمریکا به وجود ندارد.

این درحالی است که دولت آمریکا، انگلیس را تحت فشار قرار داده تادر ساخت زیربنای ۵G با هواوی همکاری نکند. آمریکا ادعا می‌کند این شرکت چینی از کشورها جاسوسی می‌کند.

با این وجود سر اندروپارکر مدیر کل MI ۵ در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز اطمینان داد در صورت همکاری با هواوی، در فرایند جمع آوری اطلاعات در انگلیس اختلالی وارد نمی‌شود.

او در خصوص از بین رفتن رابطه اشتراک گذاری اطلاعات با آمریکا نیز گفت: به نظرم دلیلی ندارد این رابطه از بین برود.

اظهارات پارکر در حالی بیان می‌شود که یک نماینده از سازمان امنیت ملی آمریکا و هیأت اقتصاد ملی این کشور قرار است مقامات انگلیس را متقاعد به عدم همکاری با هواوی کند.

از سوی دیگر پیش از این نیز اخباری منتشر شده بود که بوریس جانسون تصمیم دارد از برخی تجهیزات هواوی در اینترنت ۵G این کشور استفاده کند.

کد مطلب 4824011

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