به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علی حسینی مدیر امور بین‌الملل باشگاه پرسپولیس با اعلام خبر دریافت ITC مهاجم نیجریه ای جدید پرسپولیس گفت: صبح امروز دوشنبه با توجه به نهایی شدن توافق با بازیکن نیجریه‌ای و عقد قرارداد برای دریافت مجوز، در سامانه TMS ثبت نام کردیم. با توجه به اختلاف ساعتی که با کره جنوبی داریم، تماس‌های مختلفی هم برقرار شد.

مدیر امور بین‌الملل باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: شخصاً گفتگوی مجازی با طرف‌های کره‌ای داشتم و بخش بین‌الملل فدراسیون فوتبال هم از سوی دیگر پیگیر بود و در نهایت توانستیم فرایند دریافت ITC کریستین اوساگونا را از باشگاه ججویونایتد کره جنوبی در مدت دو ساعت پشت سر بگذاریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در فرایند دریافت ITC باشگاه مقصد، درخواست خود را از طریق فدراسیون فوتبال خود به فدراسیون فوتبال مبدا بازیکن ارسال کرده و فدراسیون مربوطه درخواست را به باشگاه مبدا می‌فرستد. مراحل دریافت مجوز پس از صدور هم بالعکس خواهد بود و این فرآیند معمولاً زمانبر است، اما طبق ادعای باشگاه پرسپولیس، در مورد این بازیکن همه چیز با سرعت پیش رفت.