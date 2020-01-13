به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه شهادت سردار رشید و سرافراز اسلام، حاج قاسم سلیمانی قلب همه مردم مسلمان و آزادیخواه را جریحه‌دار کرد، این اقدام تروریستی آمریکا را نقض بی سابقه موازین و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: از آنجا که سردار شهید سپهبد سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت از مظلومان بود، قطعاً اقدام آمریکا در به شهادت رساندن ایشان قابل تعقیب است و مجامع حقوقی جهان باید این نقض آشکار قوانین بین‌المللی را فریاد بزنند زیرا در غیر این صورت، جلوی سایر اقدامات ناقض موازین بین‌المللی را نمی‌توان گرفت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم همکاری ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر بخش‌ها برای پیگیری این اقدام، افزود: باید گریبان رئیس جمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این اقدام تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد. این شخص باید در یک دادگاه عادلانه بین‌المللی محاکمه شود و قطعاً وجدان‌های بیدار در جهان، امت اسلامی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول، این موضوع را رها نخواهند کرد.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به تشییع شکوهمند و میلیونی پیکر سرداران مقاومت در ایران و عراق، این رویداد را حرکتی شگفت‌انگیز و غیرقابل پیش بینی توصیف کرد و با بیان اینکه امروز نفرت عمیق نسبت به آمریکایی‌ها در جهان اسلام بی سابقه است، افزود: من به عنوان یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی، خاضعانه و متواضعانه از حضور با شکوه مردم عزیز ایران و عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مقاومت تقدیر و تشکر می‌کنم و از سویدای دل قدردان این حماسه ماندگار که نماد ابراز تنفر از آمریکا و وفاداری نسبت به ارزش‌های اسلامی و همچنین حمایت از مقاومت بود، هستم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، پاسخ موشکی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی را دقیق، قدرتمندانه و حکیمانه دانست و با بیان اینکه چنین اقدامی علیه منافع آمریکا در ۷۰ سال اخیر بی سابقه بوده است، اظهار کرد: آنچه در این قضیه که به ماشین جنگی دشمن لطمه وارد کرد اهمیت دارد، این است که هیمنه نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و از این جهت باید از همه فرماندهان و نیروهایی که در این عملیات شرکت داشتند، تشکر کرد.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: البته این سیلی سپاه، پایان کار نیست و همان گونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند، مساله مهم، اساسی و راهبردی، خروج آمریکایی‌ها از منطقه است و ما قطعاً این موضوع را مجدانه دنبال می‌کنیم تا شرارت آنها در منطقه خاتمه یابد و با بازگشت به خانه شأن، کشورهای منطقه بتوانند در مورد امنیت و سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، سقوط پرواز ۷۵۲ تهران – کی‌یف را اتفاقی ناگوار و غم‌انگیز دانست و با بیان اینکه حقیقتاً غم بزرگی بر دل همه مردم و مسئولان نشست، خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد مهم این حادثه، مساله حقوقی آن است که باید دنبال شود؛ لذا همه مردم عزیز مطمئن باشند که تمامی حقوق مادی و معنوی جان‌باختگان و خانواده‌های این عزیزان، به صورت کامل استیفا خواهد شد و اراده نظام نیز بر این استوار است.

آیت‌الله رئیسی، رسیدگی قضائی به این حادثه را یکی دیگر از ابعاد مهم آن برشمرد و ادامه داد: رسیدگی‌های ابتدایی در کمیسیون‌های تخصصی و فنی انجام شد زیرا این حادثه، ابعاد فنی پیچیده‌ای دارد که باید مورد توجه باشد. ادامه بررسی‌ها را به سازمان قضائی نیروهای مسلح واگذار کردیم که این سازمان نیز با بهره‌مندی از قضات برجسته و همچنین استفاده از کارشناسان متبحر به پرونده رسیدگی می‌کند و مردم عزیز ما اطمینان داشته باشند که تاکید ما، اجرای عدالت در این خصوص بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این میان، متأسفانه آمریکا و برخی همدستان آن در عملیات ترور سرداران مقاومت که از سیلی سپاه آسیب شدیدی دیده‌اند، به دنبال ایجاد فضایی برای سوءاستفاده از خون پاک عزیزان ما در حادثه سقوط هواپیما هستند اما باید بدانند که امروز جان‌باختگان این حادثه، عزیزان این ملت‌اند و جایگاه خانواده‌هایشان برای همه مسئولان و مردم بسیار محترم است و مسئولان نیز به دنبال استیفای حقوق آنها هستند؛ لذا اجازه موج‌سواری و سوءاستفاده از خون قربانیان این حادثه تلخ را به هیچکس نخواهیم داد.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امروز آمریکا، انگلیس و کشورهایی که نفرت عمومی از خود را دیده‌اند به دنبال جبران آبروی از دست رفته هستند، خط قرمز ملت ایران را امنیت کشور دانست و هشدار داد: عوامل آمریکا و کشورهای بیگانه اگر بخواهند با بهانه قرار دادن موضوعی که بیش و پیش از هر کس مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است، افکار عمومی را مشوش کنند و سوار بر موج شوند، مطمئن باشند ملت به آنها اجازه این کار را نخواهد داد و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز این موضوع را دنبال می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: امروز سپاه بیش از هر مجموعه‌ای به دنبال کشف حقیقت در این حادثه است و همانگونه که همه مشاهده کردند، فرماندهان عالی سپاه که شجاعانه مقابل دشمن می‌ایستند، متواضعانه و خاضعانه به پیشگاه ملت گزارش دادند و بر این مبنا می‌توان آنان را مصداق «اشداء علی الکفار رحماء بی نهم» دانست.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه این شفافیت و تواضع در گزارش دهی در کنار ایستادگی و شجاعت مقابل دشمن، مورد تقدیر جامعه است، افزود: امروز نباید اجازه داد که دشمنان از این فضا سوءاستفاده کنند. مردم عزیز ما تردید نداشته باشند که با مأموریت مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیری‌های قضائی موضوع، ابعاد این حادثه روشن خواهد شد و ما بار دیگر از خداوند می‌خواهیم که به خانواده‌های داغ‌دیده، صبر و اجر بدهد و همه ما نیز در غم این عزیزان شریک هستیم.

بر اساس این گزارش، در این جلسه حجت‌الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گزارشی از بررسی‌های اولیه درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی ارائه کرد و در ادامه پس از اظهارات برخی مسئولان قضائی، مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.