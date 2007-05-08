تازه ترین نظرسنجی از مردم آمریکا درباره عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی Angus-Reid ، بر اساس این نظرسنجی که از سوی "مؤسسه راسموسن" انجام شده، 37 درصد از شهروندان آمریکایی بر این باورند که نیروهای این کشور باید فورا عراق را ترک کنند.

حمله به افغانستان که پس از حملات یازده سپتامبر سال 2001 صورت گرفته به بهانه مبارزه با تروریسم و حضور نیروهای القاعده در این کشور بود که به گفته منابع اطلاعاتی آمریکا عاملان حملات یازده سپتامبر بودند، اما اقدام نظامی آمریکا علیه عراق در مارس سال 2003 و به بهانه وجود تسلیحات کشتار جمعی و ارتباط صدام دیکتاتور سابق عراق با القاعده صورت گرفت که تحقیقات نشان داد که هیچ کدام از موارد گفته شده درست نبوده است.

در پی اعلام واهی بودن بهانه های دولت جرج بوش برای اقدام نظامی علیه عراق مخالفت ها با ادامه حضور نیروهای این کشور در عراق که تا کنون سبب کشته شدن بیش از 3 هزار و 355 نظامی و مجروح شدن بیش از 25 هزار نفر شده است، رو به افزایش نهاده و کاخ سفید از این حیث به ویژه با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، فشارهای زیادی را از سوی جناح مخالف (دموکرات ها) تحمل می کند.

از دیگر یافته های این نظر سنجی این است که حدود 53 درصد پاسخ دهندگان به این سوال که آیا خواستار خروج فوری و هرچه سریع تر نیروها از عراق هستند، نظر منفی دادند، اما این در حالی است که میزان قابل توجهی از نظر دهندگان بار دیگر نظر منفی خود را نسبت به استراتژی جدید بوش یعنی افزایش نیروها در عراق اعلام کرده اند.

یعنی بر این اساس 43 درصد براین باورند که افزایش نیروها در عراق که بوش آن را عاملی مهم در امنیت بغداد اعلام کرده ، وضعیت امنیتی را دراین کشور بدتر کرده و این در حالی است که تنها 29 درصد این استراتژی را مفید ارزیابی کرده اند.

همچنین دیدگاه های اظهارات مقام های نظامی آمریکایی نشان می دهد که افزایش نیروها درعراق گرچه در ابتدای امر به افزایش امنیت در بغداد و دیگر نقاطی که این نیروها درآنجا مستقر شدند، کمک کرد، اما این مسئله در دیگر مناطقی که نیرو به آنجا اعزام نشد، نتیجه ای معکوس داشته است.

فرماندهان نظامی همچنین در اظهارات دیگری نیز به این نکته اذعان کرده اند که حتی در مناطقی که این نیروها هم در آنجا مستقر شده، بهبود وضعیت امنیتی موقتی بوده است.