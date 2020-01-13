اصغر جعفری روحی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۲۱.۲۹ دقیقه شامگاه دوشنبه بر اثر تصادف زنجیره‌ای ۱۰ خودرو در آزادراه زنجان-قزوین، یک نفر کشته و هفت نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه در آزادراه زنجان_ قزوین حدفاصل هیدج و صائین قلعه رخ داد، افزود: مرد ۵۵ ساله قبل از رسیدن اورژانس به محل حادثه فوت کرد.

جعفری روحی ادامه داد: ۶ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های هیدج، صائین قلعه، چرگر، خرمدره، مرکزی خرمدره و بهارستان به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان پس از اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به بیمارستان انتقال یافتند.