پمپئو: ترور سردار سلیمانی بخشی از یک راهبرد کلان‌ است!

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی تحت عنوان «احیا بازدارندگی: مثالِ ایران» که در مؤسسه «هوور» دانشگاه «استنفورد» داشت؛ مدعی شد شهادت سردار قاسم سلیمانی بخشی از راهبرد کلانتر مقابله با چالشهای برخاسته از دشمنان آمریکا از جمله چین و روسیه است.
این اظهارات پمپئو را میتوان اذعان به این حقیقت تلقی کرد که آنگونه که دولت واشنگتن در توجیه سوءقصد به جان سردار سلیمانی مدعی است؛ وی تهدیدی قریبالوقوع علیه آمریکاییها نبوده و شهادت وی در چارچوبی وسیعتر تدارک دیده شده است.
گفتنی است حین سخنرانی در مؤسسه هوور نیز پمپئو به تهدیدهای قریبالوقوعی که به سردار سلیمانی نسبت میدهند؛ اشارهای نکرد و تنها وقتی که از وی در این باره سوال شد؛ مجدداً ادعای واشنگتن مبنی بر قصد سردار به حمله به منافع آمریکا را تکرار کرد.
اهم سخنرانی وی بر راهبردی متمرکز بود که هدف از آن ایجاد بازدارندگی واقعی در برابر اقدامات به زعم وی بدخواهانه تهران عنوان میشود.
گفتنی است تا اینجا، ادعاهای دولت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در توجیه شهادت سردار سلیمانی، مردم و کنگره این کشور را قانع نکرده است.
تناقضگوییها در دولت واشنگتن نیز همچنان ادامه دارد بهگونهای که علیرغم ادعای ترامپ مبنی بر اینکه شواهد حاکی از آمادگی سردار سلیمانی برای حمله به ۴ سفارت آمریکا بوده، مارک اسپر وزیر دفاع دولت وی از فقدان اطلاعات در این زمینه خبر میدهد.
در این میان، پمپئو با طرح موضوع راهبرد کلان بازدارندگی، صحت ادعای ترامپ را بیش از پیش زیر سوال برد.
وی در ادامه اظهارات خود مدعی شد: دشمنان نه تنها باید بفهمند که توانایی تحمیل هزینه داریم، بلکه باید از این موضوع که ما علاقمند به تحمیل این هزینه هستیم نیز آگاه باشند. ما اکنون در قبال ایران در بهترین موضع قدرت هستیم حال آنکه اهمیت بازدارندگی در آن است که به ایران محدود نمیشود. در همه موارد باید برای دفاع از آزادی، دشمنان را مهار کنیم!
تسلیح اوکراین به سلاحهای کشنده علیه جداییطلبان روسگرا، خروج از پیمان کنترل تسلیحاتی با روسیه و تدارک رزمایشهای بیشتر در دریای چین جنوبی از جمله مثالهای پمپئو برای تاکید بر اعتبار راهبرد بازدارندگی علیه دشمنان آمریکا بود.
نظر شما