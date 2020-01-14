ربات زنده ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه های ورمونت و تافت از سلول قورباغه موجودات جدیدی ساخته اند که می توان رفتارهای آنها را برنامه ریزی کرد.

این ربات های زنده در حقیقت از سلول های پوست و قلب نطفه قورباغه ساخته شده اند. ابررایانه های اشکالی ثابت را برای سرهم بندی این سلول ها طراحی کردند و در ظرف آزمایشگاهی رها کردند. سلول های پوست شکل های این موجودات کوچک را می سازند که شبیه یک حباب با ۴ پا است. از سوی دیگر سلول های قلب، آنهارا به سمت یکدیگر کشاندند.

جاشوا بونگارد یکی از مولفان ارشد این پروژه می گوید: آنها ماشین های زنده و نوینی هستند که نه ربات های معمول به حساب می آیند و نه یک گونه حیوان. این یک دسته جدید از موجودات زنده قابل برنامه ریزی است.

طول هرکدام از این ربات ها یک میلیمتر است و محققان آنها را xenobot نامیده اند. آزمایش ها نشان داده این ارگانیسم ها می توانند در محیط اطراف خود به مدت چند روز یا یک هفته شنا کنند و برای این منظور از انرژی نطفه ای ذخیره شده استفاده می کنند. ربات های مذکور به طور گروهی و به شکل دایره وار شنا می کنند.

محققان ادعا می کنند با کمک این روش می توان ماشین های زنده و قابل برنامه ریزی ساخت. می توان ربات های مذکور را طوری ساخت که فعالیت های مختلف مانند پاکسازی محیط زیست یا حتی فعالیت در بدن انسان انجام دهند.