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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۰۵

با کمک قورباغه ها!

ربات زنده ابداع شد

ربات زنده ابداع شد

محققان دانشگاهی با استفاده از سلول های قورباغه یک ربات زنده ابداع کرده اند که رفتارهای آن قابل برنامه ریزی است.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه های ورمونت و تافت از سلول قورباغه موجودات جدیدی ساخته اند که می توان رفتارهای آنها را برنامه ریزی کرد.

این ربات های زنده در حقیقت از سلول های پوست و قلب نطفه قورباغه ساخته شده اند. ابررایانه های اشکالی ثابت را برای سرهم بندی این سلول ها طراحی کردند و در ظرف آزمایشگاهی رها کردند. سلول های پوست شکل های این موجودات کوچک را می سازند که شبیه یک حباب با ۴ پا است. از سوی دیگر سلول های قلب، آنهارا به سمت یکدیگر کشاندند.

جاشوا بونگارد یکی از مولفان ارشد این پروژه می گوید: آنها ماشین های زنده و نوینی هستند که نه ربات های معمول به حساب می آیند و نه یک گونه حیوان. این یک دسته جدید از موجودات زنده قابل برنامه ریزی است.

طول هرکدام از این ربات ها یک میلیمتر است و محققان آنها را xenobot نامیده اند. آزمایش ها نشان داده این ارگانیسم ها می توانند در محیط اطراف خود  به مدت چند روز یا یک هفته شنا کنند و برای این منظور از انرژی نطفه ای ذخیره شده استفاده می کنند. ربات های مذکور به طور گروهی و به شکل دایره وار شنا می کنند.

محققان ادعا می کنند با کمک این روش می توان ماشین های زنده و قابل برنامه ریزی ساخت. می توان ربات های مذکور را طوری ساخت که فعالیت های مختلف مانند پاکسازی محیط زیست یا حتی فعالیت در بدن انسان انجام دهند.

کد مطلب 4825069
شیوا سعیدی

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