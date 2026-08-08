«آسباد» با روایتی از سیستان در قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، قصه «آسباد» از روستای ملک‌آباد در سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود و تلاش دارد با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، جغرافیا، فرهنگ و سبک زندگی مردم این منطقه، تصویری متفاوت و کمتر دیده‌شده از سیستان را به قاب تلویزیون بیاورد.

«آسباد» با محوریت یک قصه داستانی و در بستر زندگی مردم منطقه، مخاطب را با فضای اجتماعی و فرهنگی سیستان همراه می‌کند و تلاش دارد ظرفیت‌های این منطقه را از زاویه‌ای تازه به تصویر بکشد.

این سریال اکنون مراحل فنی را پشت سر می‌گذارد و برای پخش از تلویزیون آماده می‌شود.