به گزارش خبرنگار مهر، جان احمد آقایی بعد از ظهر شنبه در نشست نظارتی و حمایتی پروژههای نیمهتمام شهرستان املش با تأکید بر نقش حمایتی و نظارتی دستگاه بازرسی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، گرهگشایی از موانع قانونی و تسریع در اجرای طرحهای زیربنایی است و رویکرد بازرسی کل استان، همراهی با مدیران اجرایی برای پیشرفت پروژهها در چارچوب قانون میباشد.
وی افزود: مصوبات این جلسات باید بهگونهای تنظیم شود که برای مدیران آینده نیز ایجاد گرفتاری و مسئولیت نکند و روند توسعه شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود.
بازرس کل گیلان با اشاره به اهمیت نظارت بر حسن جریان امور و صیانت از حقوق عامه، خاطرنشان کرد: دستگاه بازرسی آماده ارائه مشاورههای حقوقی و قانونی به مدیران اجرایی برای تسهیل در اجرای پروژههاست و از هیچ کوششی برای رفع موانع قانونی پیش روی توسعه شهرستان دریغ نخواهد کرد.
آقایی با تأکید بر لزوم تعامل سازنده میان دستگاه بازرسی و مدیران اجرایی، تصریح کرد: بازرسی کل استان با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، در کنار مدیران خواهد بود تا پروژههای نیمهتمام با رعایت کامل ضوابط قانونی به سرانجام برسد و مشکلات مردم در حوزههای مختلف عمرانی، زیرساختی و خدماتی مرتفع شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرستان املش، بر لزوم بهرهگیری از همه امکانات برای تکمیل طرحهای اولویتدار تأکید کرد و گفت: توسعه متوازن و پایدار شهرستان، نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاههای اجرایی است و بازرسی کل استان با نظارت دقیق و حمایتهای قانونی، در این مسیر همراهی خواهد کرد.
در پایان این نشست، بر تداوم تعامل میان دستگاه بازرسی و مدیران اجرایی برای رفع مشکلات مردم و تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام شهرستان املش تأکید شد.
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