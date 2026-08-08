به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، اسماعیل دهستانی در نشست شورای اجتماعی استان یزد به ریاست استاندار و با حضور اعضای اصلی شورا و ارتباط برخط با فرمانداران سراسر استان یزد که دستور کار آن، رونمایی رسمی از برنامه کاربردی نیکی‌لینک بود اظهار کرد: این برنامه بستری است که توسط اداره کل امور اجتماعی استان برای ساماندهی و هوشمندسازی فعالیت‌های خیرخواهانه در فضای مجازی طراحی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با اشاره به اینکه یزد از یک سو مهد کارهای خیرخواهانه و از سوی دیگر پیشرو در حوزه دانش‌بنیان است، گفت: تلفیق این دو ویژگی، یعنی پیوند نگاه دانش‌بنیانی با بستر الکترونیک و فضای مجازی در کارهای خیر، می‌تواند هم‌افزایی بسیار ارزشمندی ایجاد کند و ظرفیت‌های سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد را در حوزه‌های مختلف به بهترین شکل به خدمت بگیرد.

دهستانی با نقد نگاه جزیره‌ای در حوزه حکمرانی گفت: هرچه بتوانیم از بستر فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و ظرفیت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم و همه ظرفیت‌ها را در کنار هم قرار دهیم، قطعاً اثرگذاری فعالیت‌ها چند برابر خواهد شد.

وی گفت: نیکی‌لینک درگاه‌های متنوعی دارد؛ از یک سو نیازمندی‌های سمن‌ها و از سوی دیگر توانمندی‌های فعالان حوزه اجتماعی و خیریه در آن ثبت می‌شود تا تلفیقی دقیق از نیازها و ظرفیت‌ها شکل بگیرد.

معاون استاندار افزود: این برنامه کاربردی ضمن ارائه تصویری شفاف از وضعیت امور خیر استان، داده‌های ارزشمندی را برای تصمیم‌گیری مدیران و مسئولان این حوزه فراهم می‌کند.