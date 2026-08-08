به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، درحاشیه سیزدهمین اجلاس وزرای آموزش کشورهای عضو بریکس در بوبانسور هند، مسعود شمس‌بخش قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بریان یولیاترو آموزش عالی، علوم، تحقیقات و تکنولوژی اندونزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای نشست، بریان یولیاترو وزیر آموزش عالی، علوم، تحقیقات و تکنولوژی اندونزی با تقدیر از فرصتی که در اختیار ایشان از طرف هیئت جمهوری اسلامی ایران جهت گفت‌وگوی دوجانبه در حاشیه‌ اجلاس بریکس فراهم شده، با ابراز خرسندی از این دیدار ضمن معرفی پتانسیل‌ها و علاقه‌مندی اندونزی در حوزه‌های STEM جهت همکاری در پروژه‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه مدت ابراز علاقه‌مندی کرد.

در ادامه مسعود شمس‌بخش قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشکر از وزیر آموزش عالی اندونزی، رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی را فراتر از عضویت مشترک در این گروه دانست و برخورداری از پیوندهای دیرینه‌ فرهنگی، تاریخی و دینی را پایه‌ای طبیعی و پایدار برای گسترش همکاری‌های آموزشی میان دو کشور بر شمرد.

وی، هدف جمهوری اسلامی ایران از این گفت‌وگوها را، شکل‌دادن همکاری‌های عملی، متقابل و ارزش‌آفرین برای هر دو کشور بیان کرد و وزیر آموزش عالی اندونزی از وی و دکتر سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای سفر رسمی به اندونزی دعوت به عمل آورد.

همچنین دو طرف درباره‌ محورهایی نظیر گسترش تبادل بورسیه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تبادل استاد و دانشجو، دوره‌های مشترک در حوزه های STEM تحقیقات مشترک در حوزه هایی نظیر تغییرات آب و هوایی، امنیت غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و امکان معرفی و الحاق دانشگاه‌های بیشتری از ایران به دانشگاه شبکه‌ای بریکس - با بهره‌گیری از تجربه‌ اخیر اندونزی در این زمینه - تبادل نظر کردند و ضمن ابراز تمایل به انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری مشترک در اسرع وقت نسبت به اجرایی شدن موضوعات مطرح شده متعهد شدند.

گفتنی است در این دیدار شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تباوار رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره نیز حضور داشتند.