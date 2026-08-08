وقوع حادثه دریایی دیگر در سواحل عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز شنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در ۱۸ مایل دریایی شرق خصب واقع در عمان خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه‌ای در فاصله ۱۸ مایل دریایی شرق خصب (عمان) دریافت شده است.

این وبگاه اضافه کرد: یک منبع موثق گزارش داد که شناوری مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و دچار آتش‌ سوزی شده است؛ حریق مذکور اکنون مهار شده است. هیچ‌ گونه پیامد زیست‌محیطی گزارش نشده و وضعیت شناور و خدمه آن ایمن اعلام شده است. مقامات در حال بررسی موضوع هستند. به شناورها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.

این در حالیست که صبح امروز سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرده بود: گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۹ مایل دریایی جنوب‌ شرقی منطقه کمزار عمان دریافت کردیم.