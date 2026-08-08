نمایش فیلم مستند «اربعین» در سینماتک موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم مستند «اربعین» به کارگردانی ناصر تقوایی (۲۲ دقیقه، محصول سال ۱۳۵۰) یکشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۶ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران اکران می‌شود.

«اربعین» جزو آثار مستند ماندگار سینمای ایران است که ناصر تقوایی آن را در سال ۱۳۴۹ جلوی دوربین برد. این مستند با موضوع عزاداری مردم بوشهر در روز اربعین ساخته شده است.

در این جلسه بعد از نمایش فیلم با حضور منتقد سینما آنتونیا شرکا درباره دلایل ساخت فیلم گفتگو می‌شود.

در خلاصه فیلم «اربعین» آمده است: گروهی از مردم فارغ از کار، پرچم‌ها و پارچه‌های سبز و سیاه را بر در و دیوار و خانه‌ها و صحن مسجد نصب می‌کنند. غروب همان روز هیئت عزاداران مسجد ده‌دشتی بوشهر در دایره‌های تو در تو با نوحه اندوهبار و هیجان‌آور سینه می‌زنند.

این مستند در لابه‌لای تصاویر سینه‌زنی، نمایی دور از زنی پیچیده در چادر است که از کوچه‌های تنگ و تاریک بوشهر می‌گذرد و همچنین نماهایی از اسکله و ساحل و دریا و عبور قایقی بادبانی و کشتی بارکش زیر صدای نوحه‌خوان و سینه‌زن‌ها مردانی مشغول باد دادن خرمن‌ها به تصویر کشیده شده است. پاسی از شب گذشته، سینه‌زن‌ها روی یکدیگر را می‌بوسند، لباس می‌پوشند و متفرق می‌شوند.

شرکت در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.