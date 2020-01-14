ژاپن بودجه نیروهای اعزامی به خاورمیانه را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دارایی ژاپن از تصمیم کابینه دولت توکیو برای اختصاص ۴.۶ میلیون دلار از بودجه سال جاری به تامین هزینه نیروهای اعزامی به خاورمیانه خبر داد.

گفتنی است اوایل هفته جاری، رسانه «ان اچ کی» ژاپن از اعزام ۲ فروند هواپیمای شناسایی این کشور به خاورمیانه برای جمع‌آوری اطلاعات در راستای تضمین امنیت آبراه‌های تجاری خبر داد.

محدوده عملیاتی این هواپیماها، دریای عمان، شمال دریای عرب و خلیج عدن اعلام شده تا لطمه‌ای به روابط تاریخی و دوستانه با ایران وارد نشود.

پایگاه عملیاتی هواپیماهای ژاپنی جیبوتی است و از اطلاعات گردآوری شده در راستای مقابله با راهزنان دریایی نیز استفاده می‌شود.

انتظار می‌رود ماموریت تا یک سال دوام داشته باشد حال آنکه از ماه فوریه نیز یک ناوشکن ژاپنی به منطقه مذکور اعزام خواهد شد.