۱۰ درصد دام عشایر دامغان بیمه هستند/تلف شدن ۱۵۰۰ رأس دام در سیلاب

خسرو نبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه حدود ۱۰ درصد از دام عشایر دامغان بیمه هستند، ابراز داشت: برای بیمه و هدایت‌دار شدن دام عشایر در شهرستان برنامه‌های اجباری و خوبی در دستور کار قرار دارد که این مهم می‌بایست پیگیری شود.

وی افزود: درمجموع طی اسفند سال گذشته و ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال یک هزار و ۵۰۰ رأس دام عشایر در دامغان خسارت دیدند که این مهم می‌طلبد تا برای جلوگیری از کاهش ضرر و زیان این قبیل حوادث عشایر نسبت به بیمه کردن دام خود اقدام کنند.

رئیس اداره امور عشایری دامغان بابیان اینکه تاکنون حدود یک میلیارد تومان خسارت به عشایر باهدف خسارت‌های وارده به دام‌ها از سوی اداره امور عشایری دامغان به دامداران پرداخت‌شده است، ابراز داشت: این جبران خسارت می‌تواند باعث تحمیل بار مالی کمتری به این خانوارها شود.

نبیلی با اشاره به اینکه ۴۰۸ خانوار عشایر در دامغان وجود دارد، در ادامه تصریح کرد: عشایر دامغان ۱۶۰ هزار رأس دام دارند که می‌بایست برنامه بیمه شدن این تعداد دام در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: آب‌رسانی توسط دو دستگاه تانکر و یک دستگاه تراکتور آب‌رسانی برای عشایر با صدور دریافت حواله آب رایگان در مناطق ییلاقی و قشلاقی از مهم‌ترین اقدامات اداره امور عشایری دامغان محسوب می‌شود.